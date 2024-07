Inauguração do Hoho Sushi: Novo Destino Gastronômico no Coração de Jaguariúna

Jaguariúna ganhou uma nova e sofisticada opção gastronômica com a inauguração do Hoho Sushi. Localizado no coração da cidade, o restaurante promete elevar ainda mais o padrão da gastronomia local, oferecendo experiências únicas aos amantes da culinária japonesa.

O Hoho Sushi é especialista em culinária japonesa contemporânea, apresentando uma combinação inovadora de sabores e pratos modernos, sem perder de vista as tradições da culinária oriental japonesa. Com apresentações bem elaboradas, o restaurante proporciona novas experiências e sentimentos aos seus clientes.

Um dos sócios do restaurante, em suas palavras, descreveu Jaguariúna como uma cidade encantadora, histórica, turística e com uma população receptiva e alegre. “Essa cidade merece um lugar à altura, que seja tão espetacular quanto ela. Por isso, trazemos para Jaguariúna um ambiente moderno, encantador e receptivo, com atendimento de excelência,” disse o sócio.

O restaurante conta com chefs com mais de 15 anos de experiência na culinária japonesa, garantindo a melhor qualidade em cada prato servido. O Hoho Sushi pretende se tornar o novo e melhor restaurante da cidade, proporcionando aos seus clientes um ambiente único e acolhedor.

Serviço:

Endereço: Rua Cândido Bueno, 721, Centro, Jaguariúna/SP

Funcionamento:

Segunda a sexta: 12:00 às 14:30 e 19:00 às 23:00

Sábados e domingos: 12:00 às 15:00 e 18:30 às 23:00

Instagram: @hohosushijaguariuna

Venha para o Hoho Sushi e descubra o melhor da culinária japonesa em Jaguariúna!