INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO CENTRO DE CASTRAÇÃO E CUIDADO AOS ANIMAIS

Acontece nesta segunda-feira, 3 de junho, às 16h, a inauguração do novo prédio do Centro de Castração e Cuidado aos Animais. A unidade fica localizada na antiga rua do matadouro, S/N – bairro Benfica.