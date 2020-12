Inaugurada a nova ESF Modelo em Mogi Mirim

A zona Leste recebeu nessa quinta-feira (10) a mais nova obra municipal. A ESF (Estratégia Saúde da Família) “Dr. José Antonio Seixas Pereira”, situada à Rua Antonio Salvato, no Alto do Mirante, foi inaugurada pelo prefeito Carlos Nelson Bueno.

A cerimônia contou também com a presença da vice-prefeita Drª. Lúcia Tenório, dos secretários de Saúde Ederaldo Moreno, de Relações Institucionais Beto Amorim, de Governo Edson Pessiquelli, de Planejamento Urbano Eduardo Schmidt, bem como o presidente da Câmara Municipal Manoel Palomino.

Com ampla infraestrutura, a unidade de saúde irá viabilizar melhorias nos atendimentos médicos direcionados para a região mais populosa da cidade. Na construção do prédio de aproximadamente 500 m² foram investidos mais de R$ 1,5 milhão.

Com uma estrutura que comporta seis consultórios médicos e dois odontológicos, a ESF modelo também disponibiliza sala de curativos, sala de vacinas, depósitos, almoxarifado, sala de esterilização, copa, sala de administração e gerência, sala de atividades coletivas, sala de observação e procedimentos, sala de recepção, sala de coleta e de inalação.

Banheiros masculinos, femininos e adaptados para pessoas com deficiência (PcD) também integram o projeto arquitetônico, além de uma área aberta com cobertura destinada às atividades coletivas com a comunidade.

A construção é fruto de recursos obtidos junto ao Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal. Do total de R$ 1.501.980,01, a Prefeitura investiu R$ 293.705,89.