Inaugurado bar temático em Socorro, cidade turística localizada no Circuito das Águas Paulista

Para quem planeja conhecer a Estância Hidromineral de Socorro, cidade turística localizada no Circuito das Águas Paulista, ou já esta acostumado a passear pela cidade que conta com mais de 1300km de trilhas e estradas rurais, caminhos a serem percorridos através do projeto Socorro, Destino Duas Rodas, fica comprovado o amor que os socorrenses tem por estes veículos, sejam eles bikes ou motos, afinal, a cidade respira aventura e duas rodas.

Com a experiência de quem gerenciou o Empório do Cristo, Ana Lúcia comanda o Rock Rider desde o dia 15 de agosto, data em que as portas foram abertas aos convidados. “Foi uma inauguração intimista, seguindo todos os protocolos de segurança devido a Pandemia, esperamos poder superar esse problema o quanto antes para receber a todos normalmente”.

Um ambiente moderno, com visual agradável e acima de tudo confortável, visando unir, na visão dos proprietários, as coisas mais importantes para uma boa noitada, o motociclismo e assuntos relacionados às duas rodas, uma boa cerveja gelada, um saboroso hambúrguer e muito Rock’n Roll.

Convidado de honra da amiga Ana, Luciano Peixoto, coordenador do Socorro, Destino Duas Rodas foi conferir de perto a abertura de mais um ponto de parada a integrar o projeto. “Faltava um point como este em Socorro, um lugar aconchegante, com opções de bebidas, lanches e petiscos, boa musica tocando e muito papo sobre motocicletas, um estabelecimento que entende a alma do projeto”.

Luciano Peixoto reforça que esta é mais uma atração à disposição dos visitantes, que podem traçar todo itinerário de viagem e planejar as atividades conforme o gosto e tempo de estadia na cidade visitando o novo site do projeto, socorrodestinoduasrodas.com.br.

Além das bebidas, da música e da temática motociclística, haverá um cardápio com lanches e porções cuidadosamente pensados para agradar os clientes, amigos e visitantes. Ana tem como principal expectativa “oferecer uma experiência agradável e gerar boas memórias para os visitantes do Rock Rider”. Então, seja depois de horas de estrada, após um dia de trilhas ou para quem encarou uma das 22 atividades de aventura, o local para se encontrar, repor as energias e conversar com outros entusiastas das duas rodas é o Rock Rider.

Ana Lúcia Aranda tem na bagagem os anos em que trabalhou como auditora e contou ainda com o apoio de alguns amigos e da família. Além disso, os sócios no negócio, Douglas de Almeida Ribeiro, professor do ensino superior e consultor empresarial e Diogo Roberto Ferini, administrador de empresas e gerente de banco, trio unido pela paixão pelas motos.

“Socorro tem muitas opções de lazer e entretenimento para o público local e para os turistas, no entanto os amantes do motociclismo e do rock ainda não dispunham de um bar com essa temática na cidade, dessa forma, o Rock Rider vem para preencher essa lacuna.” comenta Ana, que completa, “estamos bastante otimistas com a abertura do negócio e acreditamos numa filosofia de que, quem investe em momentos de crise tem boas chances de prosperar!”.

Redes Sociais

Instagram: instagram.com/SocorroDestinoDuasRodas

Facebook: facebook.com/SocorroDestinoDuasRodas

YouTube: youtube.com/SocorroDestinoDuasRodas

Twitter: twitter.com/Socorro2Rodas

Site oficial: socorrodestinoduasrodas.com.br

#DescubraSocorro: Estância Hidromineral de Socorro, a “cidade aventura”, polo dos aventureiros especiais, uma das nove a integrar o Circuito das Águas Paulista. Especializada em turismo sustentável, ecoturismo e atividades de aventura. Gastronomia, lazer e a melhor experiência em atividades culturais e passeios cercados pelas belezas naturais da Serra da Mantiqueira. Visitas guiadas ou autoguiadas, certificação pelo Ministério do Turismo, mais de 1300km de caminhos rurais disponíveis ao público. Quer saber mais sobre a cidade: www.socorro.tur.br