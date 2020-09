Incêndio às margens de rodovia atrapalha motoristas que trafegavam entre Artur Nogueira e Holambra

Um incêndio ocorrido na noite desta quinta-feira, dia 17, às margens da rodovia Prefeito Aziz Lian, num trecho entre Artur Nogueira e Holambra, atrapalhou motoristas que trafegavam pelo local. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Holambra juntamente com a Defesa Civil de Holambra e Artur Nogueira trabalharam no local para controlar o fogo.

A Ronda Ostensiva Municipal de Artur Nogueira (ROMU1) também prestou apoio no combate às chamas. Eles foram informados do incêndio próximo ao Bairrinho e quando chegaram no local, constataram que o fogo estava alto às margens da rodovia.

O fogo foi controlado, mas não se sabe como o incêndio começou. Os agentes também fizeram um rescaldo no local depois que o incêndio estava controlado.