Incêndio chega com grande intensidade até a vicinal próxima da Usina

Um incêndio de grandes proporções que começou em um canavial e atingiu uma região de mata chegou próximo da rodovia SPI-177/352, vicinal que corta região próxima a Usina Nossa Senhora Aparecida de Itapira.

Segundo informações várias equipes atuam para evitar que às chamas avancem para regiões habitadas. O trabalho de contenção ocorre na rodovia, que serve como barreira para que o fogo não continue se alastrando.

O tempo seco contribui com o incêndio que é visto de várias regiões de Itapira. Em Mogi Mirim, um grande incêndio também mobilizou o Corpo de Bombeiros no Parque do Estado 2, perto da divisa entre Mogi Mirim e Mogi Guaçu.