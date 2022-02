Incêndio deixa 20 feridos no interior de SP

O Corpo de Bombeiros foi chamado para conter as chamas no resort de luxo, localizado na Avenida 3 de maio.

Segundo as equipes de resgate, dos 20 feridos, 13 receberam alta. Outros sete seguiam internados, até a manhã desta terça-feira (22), sendo quatro deles em estado grave. As vítimas socorridas foram levadas para hospitais de Cesário Lange e Tatuí (SP).

A suspeita é de que artefatos pirotécnicos possam ter causado o incêndio, que começou durante um show para hospedes do local. Cerca de 40 pessoas estavam no salão no momento do incidente.