Incêndios Devastam Áreas Rurais de Santo Antônio de Posse e Mobilizam Defesa Civil

Desde a madrugada de 14 de setembro, Santo Antônio de Posse enfrenta uma onda de queimadas que se espalham principalmente pelas áreas rurais do município. O cenário crítico tem mobilizado a Defesa Civil, a brigada de incêndio e bombeiros voluntários para conter as chamas, que ameaçam propriedades e a vegetação local.

Os incêndios, ainda com origem sob investigação, trazem à tona a importância de medidas preventivas para evitar tragédias. As autoridades reforçam o pedido para que, em casos de emergência, a população entre em contato com o número 193.

Além disso, é fundamental evitar a queima de lixo e adotar cuidados extras durante períodos de estiagem, quando o clima seco facilita a propagação do fogo. Pequenas fagulhas, como as de queimadas irregulares, podem rapidamente se transformar em incêndios de grandes proporções, colocando em risco vidas, o meio ambiente e o patrimônio.

Os órgãos responsáveis estão trabalhando incansavelmente para controlar a situação e pedem a colaboração de todos para prevenir novos focos de incêndio.