Inclusão e liderança marcam o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência

Foto de Judita Mikalkevičė

A data reforça a importância de um futuro mais inclusivo e sustentável

Hoje, 3 de dezembro, é celebrado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data foi criada pela ONU em 1992 para promover os direitos, o bem-estar e a inclusão das pessoas com deficiência em todos os aspectos da sociedade.

Este ano, o tema é “Promover a liderança das pessoas com deficiência para um futuro inclusivo e sustentável” e o lema “Nada sobre nós sem nós” reforça a importância de que pessoas com deficiência devem ser protagonistas na construção de políticas e ações que afetam suas vidas.

De acordo com a ONU, 10% da população mundial tem algum tipo de deficiência. E segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) esse número chega a cerca de 1 bilhão de pessoas, ou 15% da população mundial.

No Brasil, aproximadamente 18,9 milhões de pessoas vivem com algum tipo de deficiência, o que corresponde a 8,9% da população. A maioria vive na região Nordeste, o que corresponde a 10,3%, enquanto o Sudeste tem o menor índice, com 8,2%.

As principais dificuldades enfrentadas pela população com deficiência são de acessibilidade e inclusão no mercado de trabalho: apenas 29,2% participam da força de trabalho, em comparação com 66,4% da população em geral. Essa desigualdade reflete barreiras culturais, estruturais e educacionais enfrentadas por essa parcela da sociedade.

A data, portanto, serve como alerta para o cumprimento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e para a necessidade de inclusão nos objetivos da Agenda 2030 da ONU. Mais do que um momento de reflexão, é um convite para que a sociedade seja mais inclusiva e garanta oportunidades iguais para todos.

Eu sou Katia Maia e até a próxima.

Agência Voz