Indivíduo é detido com faca ao tentar adentrar o Fórum de Artur Nogueira

Indivíduo é flagrado com arma branca durante procedimento de segurança no local

Na tarde de 17 de abril, uma situação de potencial risco foi evitada no Fórum de Artur Nogueira, quando a equipe de segurança detectou uma faca na mochila de um indivíduo tentando entrar no recinto. Identificado como G., o indivíduo foi submetido a uma busca pessoal, durante a qual foi encontrada uma faca de cabo branco, com lâmina de aproximadamente 20cm.

Segundo relatos, o alarme do detector de metais soou quando G. tentou passar, chamando a atenção da equipe de segurança. Questionado sobre a presença da faca, o indivíduo alegou que pretendia entregá-la a uma amiga, mas esqueceu-se de retirá-la da mochila. Ele afirmou estar no Fórum para tratar de assuntos relacionados ao seu filho.

Diante da situação, G. foi conduzido ao Plantão Policial para prestar esclarecimentos. Após ser ouvido pelas autoridades, o indivíduo foi liberado. O incidente ressalta a importância dos procedimentos de segurança em locais públicos, visando prevenir potenciais incidentes.