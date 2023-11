Indivíduo é Indicado em Mogi Guaçu após Perseguição e Recuperação de Veículo Roubado

Da Redaçaõ

Na madrugada do dia 14 de novembro, um indivíduo identificado como IC foi indiciado por recepção em Mogi Guaçu, após ações coordenadas entre a Guarda Municipal de Mogi Mirim e o Projeto Muralha, resultando na recuperação de um veículo descoberto e na identificação de RA como vítima do crime.

A ocorrência teve início quando a Guarda Municipal de Mogi Mirim recebeu a informação, via COPOM, de que um Nissan Kicks preto, produto de roubo horas antes, estava sendo acompanhado na região. O Projeto Muralha envolve o veículo passando por um radar próximo à Estrada da Cachoeira, mas a guarda perdeu o veículo de vista em determinado momento.

Foi então que um morador do bairro Santa Madalena fez uma denúncia via 190, relatando que um veículo preto havia colidido contra uma cerca e que um indivíduo branco, descalço, e usa camisa branca, havia fugido a pé em direção à linha férrea.

A equipe de apoio em patrulhamento avistou um indivíduo com as características mencionadas pelo COPOM. Ao perceber a viatura, o suspeito tentou adentrar a mata, mas a equipe conseguiu abordá-lo com sucesso. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com IC, que alegou estar indo a pé para Mogi Mirim e afirmou ser usuário de drogas e traficante.

Entretanto, durante a busca no veículo, foram encontrados pertences da vítima RA, inclusive com um par de chinelos de dedo no assoalho do motorista, que se encaixou perfeitamente nos pés do IC Diante das evidências, uma ocorrência foi apresentada no CPJ de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão, tomou ciência dos fatos e elaborou o BO, com base no artigo 180 do Código Penal.

I. permanece à disposição da justiça, e o veículo roubado foi recuperado com sucesso, demonstrando a eficácia das ações coordenadas das forças de segurança na região.