Indivíduo é Preso por Tráfico de Drogas em Mogi Mirim na Noite de 20 de Agosto

Na noite de 20 de agosto, a Polícia Militar de Mogi Mirim foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de desentendimento na Praça Floriano Peixoto. A denúncia inicial informava que cerca de seis indivíduos estavam agredindo um morador de rua no local. Ao chegarem à praça, as unidades de serviço realizaram patrulhamento, mas não localizaram nenhum dos suspeitos mencionados.

Durante a intensificação do patrulhamento nas imediações, nas proximidades da Rua Paisandu com a Rua Ministro Firmino Whitaker, os policiais avistaram um indivíduo com um volume suspeito na cintura. Ao abordá-lo e realizar a busca pessoal, foi encontrado um simulacro de arma de fogo tipo pistola. Além disso, no bolso de uma blusa que o suspeito carregava, foram localizados nove microtubos de substância análoga à cocaína e dois microtubos de substância semelhante à maconha.

Identificado como G.., o indivíduo recebeu voz de prisão e, ao ser questionado, admitiu que as drogas eram destinadas à venda. G. foi conduzido à CPJ de Mogi Guaçu, onde a escrivã informou o delegado de plantão. Após a ratificação da prisão em flagrante, foi elaborado o boletim de ocorrência referente ao crime de tráfico de drogas e à apreensão do simulacro de arma de fogo. O acusado permanece à disposição da justiça.