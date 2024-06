Indivíduo Procurado pela Justiça é Detido pela Polícia Militar na Manhã de 18 de Junho

De Mogi Guaçu

Na manhã de 18 de junho, uma equipe da Polícia Militar em Mogi Guaçu, durante patrulhamento ostensivo e preventivo no bairro Santa Cruz, efetuou a captura de um indivíduo procurado pela Justiça. Identificado como R., nascido em 1987, o suspeito foi abordado em frente a uma residência após demonstrar comportamento nervoso ao avistar a presença policial.

A equipe de patrulha, ao observar o comportamento suspeito de R., que tentou rapidamente entrar no imóvel, agiu prontamente e realizou a abordagem. Durante a busca pessoal, não foi encontrado nenhum material ilícito com o suspeito. No entanto, ao realizar consulta via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), foi verificado que o indivíduo era egresso do sistema prisional.

A situação se agravou quando, em pesquisa adicional no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), constatou-se que R.B.A.S. era procurado pela Justiça, enquadrado no artigo 157, §2° do Código Penal, que trata de crimes de roubo qualificado.

Diante da confirmação, R. foi informado de seus direitos constitucionais e conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu-SP para as devidas providências legais. A ação reflete o empenho das forças de segurança em manter a ordem e garantir a aplicação da justiça, retirando das ruas indivíduos procurados e potencialmente perigosos.

Essa operação destaca a importância do trabalho ostensivo e preventivo realizado pela Polícia Militar na manutenção da segurança pública, e a eficácia das ferramentas de consulta e comunicação entre os órgãos de segurança na identificação e captura de procurados.