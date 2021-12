Influencer de Mogi Guaçu denuncia estupro

Organização do rodeio analisa imagens

Em nota, a organização do Rodeio de Jaguariúna 2021, informou nesta quarta-feira que entrou em contato com a jovem e com a família dela, assim que tomou conhecimento do relato, para prestar ajuda e suporte necessários. “Sem prejuízo do integral suporte à eles, aorganização do Jaguariúna Rodeo Festival também está à disposição das autoridades para colaborar com a investigação do ocorrido. A propósito, já estão sendo analisadas as imagens e vídeos das diversas câmeras de segurança do festival”, diz o texto. A organização afirma, ainda, que “o camarote citado, assim como as demais áreas do evento, possui efetivo robusto de segurança e monitoramento” e que “reafirma seu compromisso com o bem-estar do público e repudia qualquer forma de abuso e discriminação, dentro ou fora dos eventos que realiza”.