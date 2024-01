Iniciada a construção de estrutura de gabiões da cabeceira da nova ponte da Avenida Brasil

A Prefeitura iniciou nesta sexta-feira, 5 de janeiro, a construção da estrutura de gabiões da cabeceira da nova ponte da Avenida Brasil. O serviço está sendo executado na margem esquerda do Rio Mogi Guaçu. A estrutura servirá de contenção de apoio da cabeceira para impedir, no futuro, que ocorram erosões que possam danificar o asfalto, garantindo mais segurança para motoristas e pedestres nesta que é uma das principais vias de circulação do município.

A construção da nova ponte da Avenida Brasil está sendo edificada com pilares de sustentação e 28 vigas longarinas que já foram colocadas dentro do Rio Mogi Guaçu, sendo 14 delas em cada lado da margem do rio. O trabalho tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

Entre os serviços concluídos se encontram a concretagem das transversinas estruturais que compõem a superestrutura da ponte e que têm a função de elevar a rigidez transversal do monumento, assim como, o tabuleiro responsável pelo suporte de sustentação para facilitar a travessia e tráfego de veículos sobre a nova ponte.

“Também estão concluídas as juntas de dilatação, que são os elementos do tabuleiro que irão vedar as fendas que permitem a movimentação das estruturas, sendo componentes construtivos essenciais para garantir a integridade e a durabilidade de nova ponte”, explicou o engenheiro da SOM, Pedro Luís Mendes de Sousa.