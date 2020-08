Iniciada a reforma e ampliação do velório municipal

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio da Secretaria de Obras e Urbanismo, iniciou na manhã desta quinta feira, 06 de agosto, as obras de reforma e ampliação do Velório Municipal “Maria Conceição Ananias”.

Segundo o Secretário titular da pasta, Eng.º Eliomar Ferreira Bastos, será construída uma nova sala, troca do piso, substituição do telhado e pintura. Ao todo, serão investidos R$ 99.700,00, através de emenda parlamentar destinada pelo Deputado Estadual Cauê Macris. A previsão é que a obra seja concluída em três meses.

De acordo com o Prefeito Pedro Franco, esta é mais uma melhoria de grande importância para a cidade. “O velório foi inaugurado em 2000, naquela época tínhamos 10 mil habitantes. Hoje a população mais que dobrou e precisamos estar atentos a essas mudanças”.

Em virtude do coronavírus, os funerais estão ocorrendo exclusivamente no Cemitério Municipal “Primavera”. Para os óbitos suspeitos e/ou confirmados de Covid-19, a cerimônia deverá durar 01 (uma) hora, e até 03 (três) horas para as demais causas.