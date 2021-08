Iniciado projeto fotográfico “Beleza real, corpo plural” em Mogi Mirim

A Prefeitura Mogi Mirim por meio das secretarias de Cultura e Turismo e Mobilidade Urbana, estão promovendo o projeto “Beleza real, corpo plural”. Tratam-se de ensaios fotográficos para pessoas com deficiência, através do trabalho do fotógrafo Carlos Almeida.

O ensaio vai gerar uma exposição itinerante que será disponibilizada para os munícipes dentro da programação da “1º Semana Inclusiva de Mogi Mirim”.

Na semana passada, entre os dias 02 a 04 de agosto foram produzidas, no Centro Cultural, as fotos das pessoas que se inscreveram. No total, foram 27 inscritos com as mais variadas deficiências e, destes, 15 foram selecionados por ordem de inscrição para participar do projeto com um ensaio fotográfico gratuito.

“Emocionada, com o coração repleto de gratidão, quero agradecer a esse lindo trabalho nunca exercido em nossa cidade, por enaltecer as diferenças onde se mostra que o único obstáculo é o preconceito!”, comentou Eliana Cândido, mãe de um dos participantes do ensaio fotográfico, Vinícius Cândido.

De acordo com as secretarias de Cultura e Turismo e Mobilidade Urbana, este tipo de iniciativa tem um efeito muito importante para a autoestima das pessoas com deficiência e para a ampliação do olhar de toda a sociedade em relação às diferenças.

Em breve, as fotos estarão expostas ao público. A exposição está programada para acontecer entre os dias 21 e 24 de setembro, na “1º Semana Inclusiva de Mogi Mirim”. O cronograma completo desta semana inclusiva ainda não está fechado, mas contará com atividades diversas para sensibilizar e informar os munícipes sobre a realidade das pessoas com deficiência.