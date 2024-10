InovaEduK firma parcerias com a Biominas Brasil, LivFul e R-CRIO

Objetivo é construir um ecossistema de inovação e fomento ao desenvolvimento da pesquisa translacional na Região Metropolitana de Campinas (RMC)

O InovaEduK, hub responsável pela gestão da pesquisa e da inovação nos Centros Universitários de Jaguariúna (UniFAJ) e no Centro Universitário Max Planck (UniMAX Indaiatuba), do Grupo UniEduK, é o novo parceiro da Biominas Brasil, da R-CRIO Células-Tronco e da LivFul. O acordo com empresas renomadas nos setores de inovação em saúde e biotecnologia foi assinado no dia 24 de outubro, durante a 1ª edição do Deep Learning Talks, promovido no campus 2 da UniFAJ.

As parcerias firmadas entre o hub de inovação e as empresas têm como principal objetivo a construção de um ecossistema de inovação e fomento ao desenvolvimento da pesquisa translacional na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Essa é proposta tanto do InovaEduK quanto do Instituto de Pesquisas Clínicas e Translacionais de Indaiatuba (IPCTI).

“Um dos grandes desafios no Brasil é colocar em prática as boas propostas que alguns pesquisadores têm. Muitas vezes essas ideias ficam dentro do ambiente de laboratório ou das universidades, mas não chegam ao mercado em forma de diagnóstico ou tratamento. Chamamos isso de gargalo na translação e ele precisa ser vencido”, explica o diretor de Pesquisa e Inovação do Grupo UniEduK e CEO do InovaEduK, Dr. Márcio Sanches. “A experiência que essas empresas possuem, somada a todo o nosso contexto de universidade, permitirá que conquistemos mais força para criar esse ecossistema e capacitá-lo verdadeiramente para promover esse processo de translação na pesquisa.”

A parceria possibilitará que Biominas, LivFul e R-CRIO tenham, na estrutura física do InovaEduK e IPCTI, espaços para desenvolverem seus trabalhos, caso necessitem, em formato de hub tradicional. Serão desenvolvidos ainda projetos para realização de atividades na área educacional, exatamente para trabalhar uma trilha de formação de pesquisadores, empreendedores e inovadores.

Além disso, os novos parceiros criarão um ambiente de pré-aceleração e de aceleração de soluções que tenham potencial de irem para o mercado, buscando incentivos de fomento e outras fontes de recursos com o intuito de ajudar a financiar projetos, etapas de pesquisas e de estudos clínicos que sejam necessários para que essas inovações possam chegar ao mercado.

“Na Biominas temos uma trilha de desenvolvimento, que começa em programas de educação, que é hoje uma das nossas maiores prioridades. Queremos levar conhecimento em empreendedorismo e inovação para o máximo de alunos, de empreendedores e de pesquisadores na área de saúde. Não somente para pesquisador acadêmico, mas também aquele profissional que tem uma ideia, que ‘vê uma dor’ e quer resolver um problema. Já realizamos isso em alguns lugares, mas obviamente São Paulo é um estado que tem um número grande de alunos e de startups”, salienta o diretor e presidente da Biominas, Eduardo Emrich.

Futuro da indústria farmacêutica

Além da assinatura do contrato de parceria, a 1ª edição do Deep Learning Talks trouxe como debate o futuro da pesquisa e do desenvolvimento no setor farmacêutico. Participou do evento o Dr. John Ridden, que é PhD em Bioquímica pela Universidade de Oxford (EUA), além de fundador e CEO da Blueberry Therapeutics e diretor científico da LivFul, uma das parceiras do InovaEduK.

“Muitos fatos estão ocorrendo pelo mundo atualmente, especialmente com o advento da IA (inteligência artificial) e o impacto que ela agrega em diagnósticos e no desenvolvimento de novas medicinas. Eu acho que com o tempo, como as pessoas estão ficando idosas, precisaremos encontrar um jeito de tratá-las melhor. E, como isso está ficando cada vez mais caro, é preciso olhar para diferentes maneiras de criar novos medicamentos, de facilitar o seu acesso e de torná-los mais eficazes para os pacientes”, destaca Ridden.

Quem também marcou presença no evento foi o médico Dr. Francisco Maciel Jr., que é médico neurorradiologista, além de membro cofundador da Sociedade Brasileira de Neurorradiologia e diretor médico da R-CRIO Células-Tronco, também nova parceira do InovaEduK. “Esse é um momento para celebrar e agradecer, pois estamos caminhando para um futuro cheio de inovação. Precisamos falar sobre assuntos como esse e buscar soluções que tragam mais benefícios e uma longevidade com mais qualidade de vida para a população”, afirma Maciel Jr.

A mesa de debate foi composta ainda pelo Dr. Márcio Sanches e pelo gestor do curso de Medicina da UniFAJ e presidente do IPCTI, professor Dr. André Pinto. Alunos e professores dos cursos de Medicina, Farmácia e Medicina Veterinária também estiveram presentes. “Acredito que esses eventos me ajudam a me preparar de diversas formas, como aprimorando a minha comunicação e abrindo a minha visão para temas essenciais para a minha carreira, além da oportunidade de networking”, ressalta a estudante de Medicina Veterinária, Beatriz Miranda.

Sobre o InovaEduK

O InovaEduK foi criado para oferecer para a comunidade um portfólio de serviços e ecossistema de inovação, ajudando a impulsionar negócios, promover culturas inovadoras e desenvolver estratégias vencedoras para empresas em atividade ou para negócios em fase de ideação e startups.

Para isso, conta com áreas de coworking desenvolvidas para empresas inovadoras e startups residentes. Esses espaços possuem diferenciais exclusivos como acesso aos laboratórios, a um ecossistema multidisciplinar e à grande rede de parceiros da UniFAJ e da UniMAX. O InovaEduK oferecerá ainda uma variedade de serviços, com os programas Consultoria Corporate, Aceleração Scale-UP, Aceleração Ideação e Aceleração GetReal.

Vale destacar que o InovaEduK também gerencia o Instituto de Pesquisas Clínicas e Translacionais de Indaiatuba (IPCTI), que comtempla a gestão de estudos clínicos, direcionado principalmente à indústria farmacêutica, que envolve desde a documentação, monitoramento do protocolo e procedimentos estabelecidos para o estudo, garantindo a qualidade de cada processo.

Crédito das fotos: Igor Carreira/Divulgação UniFAJ