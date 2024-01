Inscrições Abertas: Junte-se à Orquestra Municipal de Metais e Percussão de Santo Antônio de Posse!

Da Redação

A música tem o poder de unir comunidades, desenvolver habilidades individuais e promover a cultura local. Em Santo Antônio de Posse, uma oportunidade única se apresenta para os amantes da música: a Orquestra Municipal de Metais e Percussão. Com a missão de proporcionar educação musical e entretenimento de qualidade, o projeto abre suas portas para novos talentos.

Para fazer parte desta jornada musical, os interessados podem se inscrever de duas maneiras:

Presencialmente: Basta comparecer à EMEF Pref. Augusto Coelho, localizada na entrada pela quadra de esportes, de segunda a sexta-feira, no horário das 18h às 19h30. Lá, uma equipe estará pronta para receber e orientar os aspirantes a músicos, oferecendo todo o suporte necessário para o processo de inscrição.

Online: Aqueles que preferirem podem se inscrever através do WhatsApp, utilizando o número (19) 99766-4340. Basta enviar uma mensagem expressando o interesse em participar e seguir as instruções fornecidas.

Não é Necessário Possuir Instrumentos

Uma das grandes vantagens deste projeto é que não é preciso possuir instrumentos musicais para participar das aulas. A Orquestra Municipal de Metais e Percussão disponibiliza os instrumentos necessários para o aprendizado, garantindo que todos os participantes tenham acesso igualitário às oportunidades oferecidas.

Se você tem interesse em explorar o mundo da música, não perca esta chance única de participar da Orquestra Municipal de Metais e Percussão. Inscreva-se agora mesmo e embarque nessa jornada de descoberta e aprendizado musical!

Venha participar da Orquestra Municipal de Metais e Percussão de Santo Antônio de Posse