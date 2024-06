INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A CAMINHADA MUSICAL DA TERCEIRA IDADE

A música clássica sai das salas de concerto e vai para a Lagoa do Taquaral encontrar o público 60+, em Campinas.

Estão abertas as inscrições para a Caminhada Musical da Terceira Idade. A edição Outono acontece no dia 16 de junho, domingo, a partir das 9h, na Lagoa do Taquaral (Parque Portugal). Sucesso em São Paulo e Guarulhos, nas edições Primavera e Verão, o projeto leva a música e a atividade física para o público 60+. Toda a programação é grátis, tanto dos concertos como dos dois roteiros de caminhada.

Serão quatro concertos abertos ao público em quatro palcos diferentes. Pessoas de todas as idades podem assistir às apresentações, que tem duração de uma hora. Já para participar dos roteiros de caminhada e receber dicas de fisioterapeutas, as pessoas idosas e seus acompanhantes precisam se inscrever antecipadamente. As vagas são limitadas. Quem se inscrever para os roteiros assiste por volta de 15 minutos de cada apresentação e segue o roteiro de caminhada. Os monitores artísticos Eduardo Henrique e Thaís Costalonga conversam com o público sobre os diferentes estilos musicais, explicam os instrumentos e suas sonoridades durante os roteiros. E o roteiro 2 tem intérprete em LIBRAS, a Língua Brasileira de Sinais.

“A Caminhada Musical da Terceira Idade é mais que um evento, é uma iniciativa que valoriza a inclusão e a celebração da vida através da música que transcende gerações. Em tempos que destacam a importância da saúde e integração social, nosso objetivo é promover o bem-estar por meio de uma atividade física moderada e da apreciação musical, acessível a todos”, afirma Giane Martins, criadora e diretora do projeto.

Na Pista de Patinação, ponto de encontro para o check in e retirada das camisetas dos participantes inscritos, a Orquestra Conservatório Carlos Gomes se apresenta, às 9h. Fundada há mais de 60 anos pelo maestro Luiz Di Túllio e revitalizada, em 2020, pelo violinista Silas Simões, é formada por 11 instrumentistas de cordas que realizam concertos nos mais diversos espaços urbanos.

Na Concha Acústica, às 9h30, o Quinteto Odeon traz um conjunto de sopros, uma formação que faz parte da História da música e se popularizou na Europa no final do século XVIII. O diferencial é que eles misturam a música clássica, compositores eruditos brasileiros e a música popular.

O Chorinho, que surgiu por volta de 1870 e foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial brasileiro pelo Iphan no início deste ano, não poderia faltar na programação da Caminhada Musical. É na Varanda da Administração, às 10h, que o grupo Regional da Vila e Amigos se apresenta. Fundado em 2018 para participar do programa “Caminhos do Choro”, da rádio Unicamp, resgata os clássicos do gênero.

O jazz também marca presença com a banda Eureka on the Street, uma das primeiras no estilo New Orleans. Criado em 1996 por Silvio Fatz, o conjunto toca, às 10h30, no palco próximo à Caravela e mistura o estilo norte-americano com o funk, samba e baião.

No dia 12 de junho, quarta-feira antes do evento, a Caminhada Musical realiza um concerto, às 14h, no Projeto Idade Ativa, da Faculdade Unisal para a terceira idade, com uma apresentação do Quarteto Conservatório Carlos Gomes. Uma contrapartida social que democratiza o acesso à música clássica e instrumental.

No dia do evento, a Caminhada Musical vai arrecadar itens de higiene pessoal para apoiar o trabalho da AFFOSPA, Associação dos Funcionários da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que está atuando como uma rede internacional de arrecadação no meio cultural para todas as vítimas e também para integrantes da orquestra, do coro sinfônico e alunos da escola de música atingidos pela tragédia climática no Rio Grande do Sul.

Serviço

Caminhada Musical da Terceira Idade – Outono

16 de junho, domingo, a partir das 9h.

Lagoa do Taquaral – Av. Dr. Heitor Penteado, Portão 5 – Campinas/ SP.

Ponto de encontro: Pista de Patinação.

Grátis

Inscrições no site www.caminhadamusical.com.br

Concerto Social

12 de junho, quarta-feira, 14h.

Centro Universitário de São Paulo – Unisal – Projeto Idade Ativa Campinas

Av. Dr. Theodureto Almeida de Camargo, Portaria 04 – Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Campinas/ SP.

Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Brasil, União e Reconstrução – Governo Federal.

Patrocinadores: Atacadão e Liberty Seguros.

Apoio: Blue Cycle

Apoio: Prefeitura de Campinas, Secretaria de Cultura e Turismo.

Realização: ArteMatriz Soluções Culturais.

Fotos em alta da 1a edição da Caminhada Musical para a Terceira Idade:

https://drive.google.com/drive/folders/18ujzg_8E_Qdur5m69arfUXCTirUIYNzR

Imagens em alta sobre a 1a edição da Caminhada Musical para a Terceira Idade:

https://www.youtube.com/watch?v=W_jljFfRCtM&t=86s