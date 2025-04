Inscrições abertas para a edição 2025 da Corrida do Rei, em Holambra

Estão abertas as inscrições para a edição 2025 da Corrida do Rei, realizada em Holambra e considerada uma das mais concorridas e charmosas provas de pedestrianismo do interior do Estado de São Paulo. A atividade deste ano contará com mudanças: as distâncias serão de 7km para corrida e 4km de caminhada em novos percursos, mantendo a característica principal de passagem pelos principais cartões postais do município. O cadastro deve ser feito pelo site www.nlsports.com.br. A largada está marcada para às 7h do dia 27 de abril.

De acordo com a organização da corrida, três diferentes kits serão disponibilizados para escolha dos atletas participantes. Ao todo, cerca de 600 inscritos, profissionais e amadores, vindos de diversas localidades do país, são esperados para o evento. “Outra novidade deste ano é que, além da premiação com troféus para os 3 primeiros classificados das categorias masculino e feminino de Holambra, teremos a premiação por faixa etária masculino e feminino, o que torna a corrida muito mais interessante para os amantes da corrida de toda região”, avalia a organização.

“Moradores de Holambra que possuem Cartão Cidadão têm, por lei, desconto de 50% em eventos esportivos realizados na cidade e que exijam taxa de inscrição”, explicou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti.

Interessados no benefício deverão entrar em contato com a empresa organizadora por meio do número (19) 99208-4324, inscrito no WhatsApp, para solicitar o cupom de desconto.

A Corrida do Rei é parte da programação do Mês do Rei, evento que acontece em Holambra em abril para comemorar o aniversário do Rei – ou Koningsdag –, a mais tradicional festividade popular da Holanda. Todas as atrações desse período podem ser conferidas pelo Portal do Governo, em www.holambra.sp.gov.br, ou pelas redes sociais da Prefeitura.