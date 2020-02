Inscrições abertas para aulas de caratê em Mogi Guaçu

O projeto “Team Carlos Nunes”, de caratê, está com vagas abertas para novos alunos em 2020.

As aulas são gratuitas, acontecem na Escola Estadual “Professor Roberto Antonialli”, de segunda e quarta-feira, das 18h20 às 20h30, e são ministradas pelo professor Carlos Nunes.

O espaço para que o projeto pudesse ser realizado foi cedido pelo Governo do Estado e a SET (Secretaria de Esportes e Turismo) cedeu tatames para as aulas.

No total, 130 crianças já passaram pelo projeto e 60 ainda participam das atividades.

Para se matricular, basta ir até a escola, que fica na Rua Sebastião Silvano de Andrade, 120, Jardim Alto dos Ypês, no horário em que as aulas acontecem e conversar diretamente com o professor.

Para mais informações, entre em contato por Whatsapp com Carlos pelo telefone (19) 99782-0827.