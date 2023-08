INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O 13º FESTIVAL DE DANÇA DE MOGI MIRIM

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, apresenta o 13º Festival de Dança de Mogi Mirim, um evento tradicional do município, realizado desde 2004, e que já recebeu grandes companhias e professores de renome do cenário nacional da dança.

Para esta edição, o evento contará com 3 dias de apresentações, com participações especiais, premiações em dinheiro, praça de alimentação, e muito mais.

Compartilhem, Inscrevam-se, Participem. A Cultura é para todos!!!

As inscrições já se encontram abertas pelo site da Prefeitura de Mogi Mirim -https://www.mogimirim.sp.gov.br/…/inscricoes-abertas… – realizando o download da Ficha de Inscrição e do Regulamento, ou diretamente na recepção da Secretaria de Cultura e Turismo. A taxa de inscrição é de R$ 25,00 por coreografia, taxa esta que será direcionada ao FAIC (Fundo de Amparo e Incentivo à Cultura).

A entrada para assistir às noites de apresentações será de 1kg de alimento não perecível, realizando a troca pelo ingresso na recepção do Centro Cultural de Mogi Mirim, das 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira.