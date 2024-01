Inscrições Abertas para o Brilho no Carnaval de Santo Antônio de Posse

Da Redação

Santo Antônio de Posse está prestes a viver momentos de pura folia e glamour com o aguardado Posse Folia 2024. Para adicionar ainda mais brilho e encanto ao evento, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Fundo Social de Solidariedade, está promovendo o concurso que elegerá a Rainha do Posse Folia 2024.

As inscrições para participar deste tão esperado concurso já estão abertas e se estenderão até o dia 16 de janeiro de 2024. Uma oportunidade única para as mulheres maiores de 18 anos que desejam se destacar no carnaval, representando a alegria e a beleza da cidade.

Para efetuar a inscrição, as candidatas devem comparecer à Secretaria de Desenvolvimento Social, localizada na Rua Santo Antônio, 386 – Centro. O telefone para obter mais informações sobre o processo de inscrição é (19) 3896-2556.

Além de ser uma celebração de pura diversão, o Posse Folia é também um espaço para reconhecer e destacar talentos locais, especialmente quando se trata de eleger a Rainha que será a representante máxima da festividade.

Requisitos para Participação:

Idade mínima de 18 anos.

O Carnaval de Santo Antônio de Posse promete ser um espetáculo de cores, música e descontração, e a Rainha do Posse Folia 2024 terá a importante missão de liderar essa festa com toda a graciosidade que a ocasião exige.

Não perca a chance de fazer parte deste momento único! Inscreva-se e concorra ao título de Rainha do Posse Folia 2024, levando consigo não apenas uma coroa, mas também a honra de representar a alegria contagiante deste tradicional carnaval.