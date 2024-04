Inscrições abertas para o Campeonato Amador 2024 em Artur Nogueira

Interessados devem se inscrever até 10 de maio na Secretaria de Esporte; vagas são limitadas a 24 equipes

Estão oficialmente abertas as inscrições para mais uma edição do Campeonato Amador de Futebol. As equipes interessadas podem se cadastrar até o dia 10 de maio.

As vagas são limitadas a 24 times e as inscrições devem ser feitas diretamente na Secretaria de Esporte (Ginásio Maurício Sia).

O Campeonato Amador é um dos eventos esportivos mais tradicionais da cidade, e é uma oportunidade única para os times locais mostrarem o talento e a paixão pelo futebol. O evento é organizado pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude.

Para o titular da pasta, Caio Rodrigues, esse é um dos eventos esportivos mais importantes da cidade, pois reúne atletas de toda região e promove um ambiente de interação e disputa saudável.

O prefeito Lucas Sia também destacou a importância do Campeonato Amador para o município e agradeceu a todos os envolvidos na organização do evento. “Esse campeonato é uma tradição no município, e reafirma nosso compromisso com a promoção do esporte como ferramenta de desenvolvimento social e humano”, disse.

O diretor de Esporte, Rodrigo Burunga, acredita que essa edição será uma das mais disputadas de todos os tempos. “As equipes vêm se preparando muito para a competição e se esforçando cada vez mais. Que possamos ter belos jogos e um ótimo campeonato”, finalizou.

APLICATIVO

O aplicativo Placar Esportivo, disponível para IOS e Android, deixará o torcedor 100% informado sobre o campeonato. Além de poder ver os resultados das partidas, o morador poderá conhecer a comissão técnica e atletas de cada equipe, acompanhar as suspensões, artilheiro, tabela de classificação geral, e ainda terá acesso à agenda completa do campeonato e notícias relacionadas ao evento.

Para tanto, basta acessar a loja de aplicativo do seu smartphone (App Store ou Play Store) e procurar por “Placar Esportivo”. Uma vez instalado, basta apertar o botão “Convidado” e, na barra de pesquisa, digitar “Artur Nogueira”.