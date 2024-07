Inscrições abertas para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios

Iniciativa valoriza e incentiva empreendedorismo feminino no Brasil

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios está com inscrições abertas até o dia 30 de julho. A iniciativa valoriza e incentiva o empreendedorismo feminino no Brasil, reconhecendo o trabalho e a dedicação de mulheres empreendedoras que contribuem para o desenvolvimento do país.

O Prêmio é composto por três etapas: estadual, regional e nacional. “Além de reconhecer as histórias das empreendedoras, o Prêmio é uma forma de inspirar outras mulheres a acreditar no seu potencial. O Estado de São Paulo tem histórias fantásticas e temos que dar visibilidade para elas”, destaca a gestora do Prêmio em São Paulo, Veronica Lima.

Nesta edição, as participantes podem concorrer em cinco categorias: Microempreendedora Individual (MEI), Pequeno Negócio, Produtora Rural, Ciência e Tecnologia (proprietárias de empresas de base tecnológica) e Negócios Internacionais. As candidatas devem ser maiores de 18 anos. Não há impedimento de participação caso possua sócios homens, desde que seja administradora da empresa e protagonista da história de sucesso.

Sobre o Prêmio

O PSMN é composto por três etapas: estadual, regional e nacional. Na primeira delas, são escolhidas até cinco candidatas por estado/DF, sendo uma de cada categoria. Todas as vencedoras seguem para a fase regional, de caráter eliminatório, quando as mais bem avaliadas em cada categoria serão escolhidas por região. Cada região terá apenas uma candidatura por categoria indicada para disputar a fase nacional, totalizando até 25 candidatas para a grande final, marcada para acontecer em evento especial em Brasília (DF).

A premiação das vencedoras nacionais inclui troféu de reconhecimento, participação em missão nacional no ano que vem e ainda um instrumento de trabalho (tablet ou celular).

Para se inscrever, basta acessar o site oficial do prêmio. Além de preencher o formulário eletrônico, é necessário enviar um vídeo curto no formato de “pitch” com apresentação da empreendedora candidata. Mais detalhes no Link.