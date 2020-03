Inscrições para 8° Concurso Literário Pague Menos chegam à reta final

Aqueles que desejam participar do 8º Concurso Literário Pague Menos têm apenas mais alguns dias para inscreverem suas poesias. A tradicional disputa, que busca identificar e premiar talentos da escrita de todo o país, estará com suas inscrições abertas até o dia 31 de março. Para ter a chance de ser selecionado, é preciso enviar uma poesia de autoria própria seguindo o tema escolhido para essa edição, “Viva Plenamente”, abordando a felicidade, a força de vontade e a alegria de viver do povo brasileiro.

Um júri especializado composto por professores de língua portuguesa, literatura, críticos literários, dentre outros, selecionará os cinco finalistas, que serão premiados com valores que variam de R$ 550 a R$ 2.500. Além disso, os autores das 100 melhores poesias terão seus textos publicados em um livro. Cada um deles receberá dez exemplares da publicação. Os textos selecionados também ficarão disponíveis em uma coletânea no hotsite do concurso. Na última edição, mais de 3 mil poesias foram inscritas.

As inscrições devem ser feitas pelo hotsite do concurso: www.paguemenos.com.br/concursoliterario. Só será permitida uma obra por participante, em língua portuguesa, e que esteja dentro dos critérios dispostos no regulamento. Já o resultado será transmitido em 17 de junho, durante uma live nas redes sociais da Pague Menos, ou estará disponível no hotsite do concurso a partir do dia 18 de junho.

