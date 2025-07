INSCRIÇÕES PARA A BANDA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA TERMINAM NESTA SEXTA

A Secretaria de Cultura de Jaguariúna está com inscrições abertas para o credenciamento de profissionais interessados em integrar a Banda Municipal Maestro Paulo de Moraes Penteado. A iniciativa busca fortalecer e ampliar as atividades musicais do município, contemplando diversas especialidades ligadas à prática instrumental e à educação musical.

As inscrições serão recebidas exclusivamente por meio do e-mail oficial da Secretaria de Cultura: cultura@jaguariuna.sp.gov.br. Os candidatos têm até esta sexta-feira, dia 4 de julho, às 23h59, para enviar a documentação exigida.

O credenciamento inclui a atuação nas seguintes áreas: prática de grupos musicais (instrução e regência), elaboração e edição de arranjos musicais, flauta transversal, clarinete, trompete, trompa, trombone, tuba, percussão sinfônica e bateria.

Podem participar do processo os interessados que estejam previamente cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), plataforma integrada ao sistema de compras do Governo Federal — o Compras.gov.br.

A Banda Municipal Maestro Paulo de Moraes Penteado é um patrimônio cultural da cidade e desempenha papel fundamental na formação musical de jovens e na promoção de apresentações públicas, mantendo viva a tradição da música de concerto e popular no município.

Para mais informações, os interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Cultura de Jaguariúna.