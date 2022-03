Inscrições para concurso público do Saeec são prorrogadas até essa sexta-feira

SAEEC – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ENGENHEIRO COELHO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL No 01/2022

EDITAL DE RETIFICAÇÃO No 01 DO EDITAL DE ABERTURA

O SAEEC – Serviço de Água e Esgoto de Engenheiro Coelho, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação vigente, torna público o EDITAL DE RETIFICAÇÃO No 01 do Concurso Público no 01/2022, conforme segue:

NO CAPÍTULO 3. DAS INSCRIÇÕES

Leia-se como segue e não como constou:

3.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.indepac.org.br/concursos, iniciando-se no dia 14 de fevereiro de 2022 e encerrando-se no dia 25 de março de 2022, observado o horário oficial de Brasília/ DF e os itens estabelecidos no Capítulo 2. Das Condições para Inscrição, deste Edital.

Leia-se como segue e não como constou:

3.12. A partir do dia 31 de março de 2022, o candidato deverá conferir no endereço eletrônico www.indepac.org.br/concursos se os dados da inscrição, efetuada via Internet, e se o valor da inscrição foram recebidos pelo INDEPAC, ou seja, se a inscrição está confirmada.

Leia-se como segue e não como constou:

3.18. O candidato que solicitar condição especial para a realização das provas deverá, a partir de 31 de março de 2022, acessar o site www.indepac.org.br/concursos para verificar o resultado da solicitação pleiteada.

NO CAPÍTULO 7. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS

Leia-se como segue e não como constou:

7.1. As provas objetivas serão realizadas na cidade de Engenheiro Coelho/SP, na data prevista de 17 de abril de 2022, de acordo com a divisão dos períodos estabelecidos no item 7.1.1 deste capítulo, em locais e horários a serem comunicados oportunamente através de Edital de Convocação para as Provas Objetivas a ser publicado no Jornal Coelhense https://coelhense.com.br/ e no Diário Oficial do Município de Engenheiro Coelho e divulgado através da Internet no endereço eletrônico www.indepac.org.br/concursos, observado o horário oficial de Brasília/DF.

Leia-se como segue e não como constou:

7.1.3. Não será enviado Cartão Informativo do Candidato para o endereço ou e-mail do candidato. O candidato deverá, a partir do dia 8 de abril de 2022, informar-se, pela internet, no endereço eletrônico www.indepac.org.br/concursos, em que local e horário irá realizar a prova. Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova.

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital de Abertura do Concurso Público no 01/2022 do SAEEC – Serviço de Água e Esgoto de Engenheiro Coelho.

Engenheiro Coelho, 21 de março de 2022.

JOÃO MAURICIO VICTOR HEREMANN

Superintendente do SAEEC Serviço de Água e Esgoto de Engenheiro Coelho

Confira versão em PDF