INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NOTURNO DA ETEC JAGUARIÚNA TERMINAM DIA 26 DE NOVEMBRO

A Escola Técnica Estadual (Etec) Euro Albino de Souza está com inscrições abertas para o Vestibulinho do primeiro semestre de 2025 do curso técnico noturno em Administração na sala descentralizada de Jaguariúna, na Escola Municipal Cel. Amâncio Bueno. Os interessados devem fazer a inscrição até as 15h do próximo dia 26 de novembro.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site: www.vestibulinhoetec.com.br. O curso de Administração noturno (Ensino Médio integrado ao Técnico) é gratuito. A taxa de inscrição para o Vestibulinho é de R$ 39,85.

As provas serão realizadas no próximo dia 15 de dezembro.

Para dúvidas e mais informações, os interessados podem ligar para o número (19) 3851-9505.

foto: divulgação