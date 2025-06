INSCRIÇÕES PARA EDITAL DO ‘CULTURA VIVA’ TERMINAM NO PRÓXIMO DIA 16

Terminam no próximo dia 16 de junho as inscrições para o edital Cultura Viva. A iniciativa, do Ministério da Cultura, conta com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O Cultura Viva é uma política pública do Governo Federal do Brasil, instituída pela Lei nº 13.018/2014, que criou a Política Nacional de Cultura Viva (PNCV), coordenada pelo Ministério da Cultura, e tem como objetivo reconhecer, fortalecer e fomentar iniciativas culturais de base comunitária em todo o país, como Pontos de Cultura – grupos, coletivos ou entidades culturais que desenvolvem ações contínuas em suas comunidades.

Podem participar do edital os Pontos e Pontões de Cultura certificados pelo Ministério da Culturas; Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos com CNPJ que desenvolvam e articulem atividades culturais; Coletivos informais, sem constituição jurídica, representados por pessoas física, que desenvolvam e articulem atividades culturais em suas comunidades e ainda não estejam certificadas como Ponto ou Pontão de Cultura.

Segundo a Secretaria de Cultura, em todos os casos, é necessário que as entidades e coletivos comprovem, no mínimo, dois anos de desenvolvimento de atividades culturais na comunidade local, por meio de fotos, material gráfico de eventos, publicações impressas e em meios eletrônicos e outros materiais.

As inscrições para o edital devem ser feitas diretamente na Secretaria de Cultura de Jaguariúna, na Rua José Alves Guedes, 1.003, no Parque Santa Maria.