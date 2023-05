INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO NO CONSELHO TUTELAR TERMINAM NESTA QUARTA-FEIRA

As inscrições para fazer parte do Conselho Tutelar de Jaguariúna terminam nesta quarta-feira, dia 17 de maio. Por isso, os interessados devem correr para poder se candidatar a uma das cinco vagas de titulares no Conselho disponíveis.

Para se inscrever basta acessar o site: https://processodeescolhact2023.com/jaguariuna-inscricao.

Os demais candidatos que participarem da eleição (última etapa) estarão automaticamente classificados para o cargo de Suplente a partir da sexta posição.

O mandato no Conselho Tutelar será válido para o período de 2024 a 2028.