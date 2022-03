Inscrições para novos Bombeiros Públicos Voluntários em Holambra terminam no dia 26

Termina no dia 26 de março o prazo de inscrições para holambrenses, de ambos os sexos, que tenham interesse em fazer parte da equipe de Bombeiros Públicos Voluntários da cidade. Entre os pré-requisitos estão ser morador do município, possuir mais de 18 anos e ter concluído o Ensino Fundamental. Para participar do processo de seleção é preciso preencher formulário disponível em www.holambra.sp.gov.br, na aba Serviços, Utilidade Pública.

De acordo com o bombeiro comunitário Ronaldo Marcatto, o voluntario recebe capacitação e é credenciado pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo com o objetivo de cooperar na prestação dos serviços. A atividade não é remunerada.

“Em duas semanas tivemos 30 inscritos. Fico extremamente feliz e orgulhoso de comandar uma cidade que conta com uma população sempre atenta, pronta a auxiliar e fazer ativamente parte da comunidade”, disse o prefeito da cidade e bombeiro público voluntário, Fernando Capato. “Ser bombeiro voluntário exige dedicação e toda ajuda é fundamental”.

A cidade conta hoje com 16 bombeiros públicos voluntários. Ainda neste semestre a Brigada Comunitária da cidade ganhará uma sede própria, localizada na Rota dos Imigrantes. O espaço irá concentrar os materiais necessários para enfrentar as ocorrências com rapidez e mais preparo.