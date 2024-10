Inscrições para o 24º Salão de Artes de Mogi Guaçu são prorrogadas e podem ser feitas até o dia 1ºde novembro

As inscrições para o 24º Salão de Artes de Mogi Guaçu foram prorrogadas e os interessados podem se inscrever até o dia 1º de novembro. O cadastro deve ser feito de forma presencial na sede da Secretaria Municipal de Cultura no período das 8h30 às 16h ou ainda enviar as obras, via Correios, valendo a data de postagem até dia 1º de novembro.

O endereço da Secretaria Municipal de Cultura é Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo, CEP: 13.840-118, Mogi Guaçu – São Paulo. O cadastro será realizado somente com a apresentação das cópias de documento de identidade (RG e CPF ou CNH) e de comprovante de endereço. E cada artista poderá inscrever até dois trabalhos inéditos nas categorias de pintura (acadêmica e contemporânea), desenho (adulto e infanto-juvenil) e escultura.

A realização do tradicional evento artístico da cidade tem como objetivo estimular o desenvolvimento das artes visuais no município, além de destacar, valorizar e divulgar novos talentos locais. “Assim, pretendemos utilizar as artes visuais como forma de conscientização e reflexão e propiciar a oportunidade de enriquecimento do repertório cultural aos moradores de Mogi Guaçu”, comentou o secretário de Cultura, André Sastri.

A banca julgadora do 24º Salão de Artes de Mogi Guaçu será composta formada por três servidores da Secretaria Municipal de Cultura, sendo eles: Eli Cóvulo (artista plástica e professora de desenho e artes); Nilse Santamarina Peres (artista plástica); e Júnior Costa (artista plástico e desenhista). A partir disso, serão selecionadas até 50 obras para a exposição do evento que irá acontecer entre os dias 5 e 28 de novembro, no hall de entrada do Centro Cultural, no Jardim Camargo, com entrada gratuita.

A cerimônia de premiação ocorrerá em 22 de novembro, uma sexta-feira, às 19h, na sala de vídeo Célia Maria Stábile, no Centro Cultural. Os vencedores de cada modalidade receberão prêmios no valor de R$ 300,00 (1º lugar), R$ 200,00 (2º) e R$ 100,00 (3º), além de troféus.

Para mais informações, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura pelo e-mail: sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3811.8650.