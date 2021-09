Inscrições para o programa Bolsa Empreendedor terminam no domingo

As inscrições para o Programa Bolsa Empreendedor, promovido pelo Estado de São Paulo com

o objetivo de apoiar o empreendedor informal vulnerável, terminam no próximo domingo, dia 19 de setembro. O programa oferece qualificação empreendedora com 20h de duração, formalização do MEI (modelo empresarial simplificado para microempreendedores individuais) e bolsa-auxílio de R$ 1.000, dividida em 2 parcelas iguais. Os interessados devem ser maiores de 18 anos e não possuirem CNPJ. A ação é aberta aos desempregados ou informais, mas a prioridade, segundo o Governo Paulista, é para mulheres, jovens, negros, pardos, indígenas ou pessoas com deficiência. As inscrições podem ser feitas através do site do Bolsa do Povo (http://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/BolsaEmpreendedor/index).

“Essa é uma grande oportunidade para quem procura sair do mercado informal agregando conhecimentos e contando com um auxílio financeiro. Além disso, com a formalização do MEI, o empreendedor passa a ter direitos e benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio-doença e salário-maternidade”, declarou a diretora do Departamento Municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, responsável pelo Espaço do Empreendedor em Holambra.

Fonte: PMH