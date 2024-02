Instabilidade climática impacta plantio do algodão, mas estimativa é de boa produção

A instabilidade climática teve efeitos diferentes no plantio do algodão de acordo com a região produtora. Na Bahia, o cultivo atrasou um pouco e algumas lavouras foram finalizadas em janeiro e no Mato Grosso, por exemplo, houve antecipação porque a escassez de chuvas havia impactado as lavouras de soja. “O algodão está vindo bem e a expectativa de produção é boa”, afirma a engenheira agrônoma Kirley Martins, representante técnica de vendas da Satis na região da Bahia. Ela informa que o algodão também enfrenta ataque de mosca branca, que teve alta incidência na soja e como a maioria dos produtores se dedica às duas culturas, há esse efeito, sendo necessário manter cuidados como controle químico, biológico e monitoramento.

“É uma cultura de alto investimento e a perspectiva é que a produção seja um pouco maior do que no ano passado e há projeção de expansão de área de cultivo no próximo ano”, estima Kirley. A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) está projetando uma produção de 3,37 milhões de toneladas, o que representará um crescimento de 3% em relação à safra anterior.

De acordo com a engenheira agrônoma, entre as orientações repassadas aos produtores estão manter um bom perfil de solo e não atrasar as aplicações tanto no manejo nutricional quanto fitossanitário para alcançar uma lavoura bem mais saudável e evitar problemas no final do ciclo.

No amplo portfólio da Satis há tecnologias para ajudar o produtor em todo o ciclo da cultura no manejo de nutrição e fisiologia como o Sturdy, Humicbor e Vitakelp. O Duofunghi Plus também irá auxiliar no equilíbrio da lavoura e na consequente exclusão de pragas, como a mosca branca e outras pragas que atingem o algodão. No caso do Fulland, pode ser associado a defensivos agrícolas de distintos princípios ativos para potencializar seus efeitos, com a finalidade, por exemplo, de suprimir fitonematoides. Outra indicação é do uso do Liq-D, um adjuvante à base de compostos orgânicos, enriquecido com surfactantes que auxiliam as aplicações agrícolas. Sua formulação permite uma maior estabilidade na calda, otimizando as aplicações.

