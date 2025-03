Instalação de Ar-Condicionado nas escolas: transparência e compromisso com a comunidade

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse informa a população sobre a real situação da instalação de aparelhos de ar-condicionado nas escolas da rede municipal. No momento, a grande maioria das unidades escolares não possui infraestrutura elétrica adequada para suportar o funcionamento desses equipamentos, tornando necessárias obras estruturais antes da instalação.

O executivo vem trabalhando em parceria com a Agência Neoenergia Elektro para resolver esse problema da maneira mais rápida e eficiente possível. Em praticamente 100% das escolas será necessário realizar a troca do padrão de energia da rua, além da instalação de novas caixas elétricas, garantindo segurança e eficiência na distribuição da energia para atender às demandas dos aparelhos.

É importante destacar que a administração anterior gastou na compra dos aparelhos, mais de R$ 750 mil entre os anos de 2021 e 2022, sem um planejamento adequado para sua instalação. Essa falta de previsão resultou na necessidade de investimentos adicionais em infraestrutura para que os equipamentos possam ser utilizados corretamente, sem comprometer a segurança elétrica das escolas e dos alunos.

A Secretária Municipal de Educação, Maracy Cristina Pavanello de Souza, explica que a administração está emprenhada em buscar soluções que garantam um ambiente escolar mais adequado e confortável para todos, sempre com planejamento e responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

“Vamos manter a população informada sobre o andamento das obras e prazos para a efetiva instalação dos aparelhos, pedimos a compreensão e o apoio de todos neste processo,” conclui.