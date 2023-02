Instalação do hidrômetro em imóveis deve seguir padronização

Muita gente não sabe, mas existe um Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto, que padroniza a instalação dos hidrômetros nos imóveis de Holambra. No Regulamento estão contempladas novas ligações de água, solicitação de mudança de cavalete e, também, a adequação dos imóveis antigos. Mas isso é complicado? Não, é muito mais fácil do que se imagina.

A caixa de proteção que abriga o hidrômetro deve ser instalada no imóvel, de frente para a rua, embutida no muro da residência ou, no caso de moradias com grades, em uma mureta, proporcionando a segurança e a conservação da integridade da ligação de água. Mas por que a caixa de proteção necessita estar instalada, especificamente nesse local?

O coordenador de Operações e Serviços da Águas de Holambra, Alan Pedra, explica. “A instalação da caixa de proteção e do hidrômetro na frente do imóvel, além de ser uma determinação do Regulamento de Serviços de Água e Esgoto do Município de Holambra, permite o fácil acesso ao cavalete para as tomadas de leitura e execução de procedimentos de manutenção, na ligação dos imóveis, mesmo em imóveis fechados. Residências antigas, com hidrômetros de difícil acesso também devem se adaptar ao padrão exigido por lei”, afirma Alan.

Ele lembra ainda que todos os imóveis devem ter as ligações regularizadas, com a instalação da caixa de proteção instalada de frente para a rua.

“A padronização também facilita a identificação de vazamentos não-visíveis e garante a agilidade nos reparos, reduzindo as perdas e problemas no abastecimento de água do Município”, comenta Alan. O coordenador lembra ainda que o morador cujo imóvel não se enquadrar no Regulamento será informado para que faça a devida adequação.