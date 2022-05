Instituições culturais do Estado de São Paulo celebram o Dia das Mães

CAPITAL

Sala São Paulo

Para começar o domingo, a Sala São Paulo terá o concerto Matinais, com a Osesp e maestro Thierry Fischer, às 11h. E, para fechar a celebração do Dia das Mães, às 18h, a Festa Internacional do Piano – FIP Clássica, com Kirill Gerstein.

Mais informações: http://www.salasaopaulo.art.br/home.aspx

Casa das Rosas

Já para as Mães amantes da literatura, a dica é o “Domingo de livro & Música”, em parceria com a Editora Giostri e a Escola de Música do Estado de São Paulo | EMESP Tom Jobim. O jardim do museu oferece uma programação com livros lançados por diferentes editoras e novos nomes da cena musical paulistana, a partir das 10h.

Mais informações: https://www.casadasrosas.org.br/

Museu da Língua Portuguesa

Para quem não dispensa um presente, a Loja Flor Café, do Museu da Língua Portuguesa, tem itens exclusivos, como camisetas, ecobags, marcador de livros, canecas e postais, entre outros. Garanta seu presente e leve a mamãe para visitar as exposições permanentes e temporárias do museu.

Mais informações: https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/

*MIS Experience*

Para a data, o MIS Experience oferecerá entrada gratuita para a exposição Portinari para todos para as mães (somente mediante a retirada de ingressos diretamente na bilheteria, no próprio dia – sujeito a lotação. Aproveite e confira o Quintal do Portinari, espaço interativo que retrata a obra do artista Cândido Portinari.

Mais informações: https://portinariparatodos.com.br/

Museu Afro Brasil

Para as mães que gostam de unir natureza e arte, a dica é o Museu Afro Brasil, que fica localizado dentro do Parque Ibirapuera e tem um acervo com mais de 6 mil obras, entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, documentos e peças etnológicas, de autores brasileiros e estrangeiros, produzidos entre o século XVIII e os dias de hoje, que abarca diversos aspectos dos universos culturais africanos e afro-brasileiros.

Mais informações: http://www.museuafrobrasil.org.br/o-museu/apresentacao

*Fábricas de Cultura*

As Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, Cidade Tiradentes e São Bernardo do Campo, instituições da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, dedicam a programação de maio aos Beatles. Todas as atividades são gratuitas e incluem baile para a terceira idade, apresentações de teatro, sessões de cinema, aula de ritmos, ações nas bibliotecas e até concurso de redação inspirado na banda britânica.

Mais informações: https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/fabricas-de-cultura-tem-programacao-de-maio-dedicada-aos-beatles/

Bibliotecas de São Paulo e Parque Villa-Lobos

Para celebrar com a família toda, a dica é a programação das Bibliotecas do Governo do Estado de São Paulo, com as contações de histórias a Hora do Conto e o Lê no Ninho.

Mais informações: BSP https://bsp.org.br/ e BVL https://bvl.org.br/

LITORAL

Museu do Café

Para as mães amantes de um bom café, que tal pegar a estrada em direção a Santos, onde fica o museu totalmente dedicado ao grão e sua história? As exposições abordam detalhes que vão desde o plantio até a xícara, passando pelo mercado e curiosidades do grão.

Mais informações: https://www.museudocafe.org.br/

INTERIOR

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro (Campos do Jordão/SP)

O Museu, localizado em Campos do Jordão, irá apresentar, às 11h, o Domingo Musical com o espetáculo “As canções que você fez pra mim”, que terá um repertório de clássicos da MPB com homenagens ao Dia das Mães, apresentados pela cantora Fabiana Fragoso, o violinista sete cordas Felipe Faustino e o percussionista Maurício Folter. Às 18h haverá a atividade virtual “Porta-Retrato de Dia das Mães”, que dará o passo a passo para a criação de um porta-retrato, utilizando palitos de sorvete.

Mais informações: https://www.museufelicialeirner.org.br/

Museu Casa de Portinari (Brodowski/SP)

o Museu Casa de Portinari convida para o “Domingo com Arte”, com muita música ao som do violão de Tiago Reatto em homenagem às mães, das 10h às 11h, e uma visita no espaço que foi a residência do artista brasileiro.

Mais informações: https://www.museucasadeportinari.org.br/