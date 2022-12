Instituto CPFL recebe o som pulsante dos músicos do Instituto Anelo em recital gratuito

Dia 8 de dezembro, mais de 30 instrumentistas participam deste Intercâmbio Cultural que integra o projeto Série Contemporânea e presenteia o público com uma diversidade de ritmos e de gêneros

A música pulsante do Instituto Anelo será a atração do recital promovido pelo Instituto CPFL marcado para o próximo dia 8 de dezembro, em seu Auditório Umuarama, em Campinas (SP). Cheio de ginga e ritmos, o programa, executado por mais de 30 instrumentistas em cena, irá transitar pela rica diversidade de gêneros e nuances sonoras. A apresentação começa às 19h e tem entrada gratuita. Os ingressos poderão ser retirados a partir das 18h do mesmo dia.

Com uma reconhecida história de fomento à educação musical, desde 2000, o Instituto Anelo oferece aulas gratuitas no Jardim Florence, bairro do distrito do Campo Grande, localizado na região noroeste de Campinas (SP). Seu nome significa aspiração, desejo, vontade, e reflete o objetivo de transformar pessoas por meio da música. Ao longo dessas mais de duas décadas, já atendeu a mais de 10 mil alunos, entre crianças, jovens e adultos.

O reconhecimento do trabalho atraiu artistas como a banda Titãs. O Coro Infantil do Anelo participou do disco Olho Furta-Cor, lançado em setembro de 2022, para comemorar os 40 anos de carreira do grupo, um dos mais importantes do rock nacional.

Entre os artistas que já estiveram no Anelo ou gravaram com grupos do Instituto estão o produtor, cantor e compositor Wilson Simoninha; a pianista Silvia Goes; o cantor, compositor, multi-instrumentista, arranjador e produtor Filó Machado; o compositor e multi-instrumentista Arismar do Espírito Santo; e, mais recentemente, o cantor, compositor, produtor e arranjador Walmir Borges.

“Entendemos que faz parte do nosso papel a articulação entre os projetos que apoiamos. Neste caso, acreditamos que a troca de experiência entre o Grupo Sintonize e o Instituto Anelo resulte em novas e positivas colaborações. A Sintonize, com sua grande experiência na música erudita, e o Anelo, com sua atuação na iniciação musical e na música popular”, explica o diretor superintendente do Instituto CPFL, Mário Mazzilli. Desde 2020, o Instituto Anelo tem como patrocinadora master a CPFL Energia, através do apoio do Instituto CPFL.

O recital Intercâmbio Cultural Instituto Anelo faz parte do projeto Série Contemporânea, financiado via Proac ICMS, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria de Cultura e Economia Criativa. É produzido pelo Grupo Sintonize e Incentiv.me, com patrocínio da CPFL Energia através do apoio do Instituto CPFL – que mantém um dos programas mais tradicionais do Brasil dedicados à música contemporânea da atualidade.

Música de gerações

O recital irá reunir alunos e professores do Anelo em variadas formações instrumentais do projeto Prática de Banda, detalha Luccas Soares, músico fundador, coordenador do Instituto e curador do recital. “É um projeto intergeracional, que contempla crianças, adolescentes, adultos e idosos. O aluno participa da Prática de Banda a partir do momento que tem certo domínio com o instrumento para poder tocar em conjunto. Estamos com uma prática mais bonita que a outra”, destaca.

O repertório, construído em conjunto com os estudantes, é um passeio por várias paletas sonoras. Na partitura, jazz, MPB, rock, canção internacional, xote. “Inclusive uma composição autoral chamada Coração Teimoso”, adianta Luccas.

Segundo o curador, o programa, trabalhado durante o semestre inteiro, estava aguardando carinhosamente para uma apresentação especial, revelando, ainda, uma surpresa: a estreia de uma composição de sua autoria intitulada Nosso Lugar.

Nesse caldeirão sonoro, o público poderá conferir uma multiplicidade de timbres, com zabumba, piano, guitarra, baixo, bateria, voz, violão, triângulo, flauta, percussão, entre outros, em arranjos criativos que mostram o talento e a versatilidade dos músicos.

A música que transforma

Além de ser uma instituição voltada ao ensino da música, o Instituto Anelo também é um espaço de fomento à cultura e de produção musical.

Desde 2018, tem a própria big band, a Orquestra Anelo. O grupo conta com 20 integrantes, entre professores e colaboradores do Instituto Anelo, e é dedicado à formação de repertório arranjado, tendo a música brasileira e o jazz americano como referências estéticas. Possui vários outros grupos artísticos, com destaque para dois núcleos de representatividade: Pretas & Pretas e Mulheres.

A instituição também desenvolve diferentes atividades ligadas à música e à formação de público, tais como a realização de workshops e apresentações de músicos parceiros na sede do Anelo, no Jardim Florence, em Campinas (SP). É parceiro de importantes festivais internacionais, tais como o Arcevia Jazz Feast, na Itália, e o Standard Bank Jazz Festival, na África do Sul, e realiza, desde 2020, o próprio festival, chamado Transforma, cujo objetivo é oferecer a alunos e à comunidade em geral o contato com artistas, músicos e profissionais reconhecidos tanto no Brasil quanto no Exterior. Em 2021, por exemplo, o evento reuniu nomes como Filó Machado, Sérgio Britto (da banda Titãs) e Mateus Sartori, entre outros.

Nos dois últimos anos, a instituição deu início a dois importantes projetos: NOC – Núcleo de Orientação Artística e Anelo na Escola. O primeiro, lançado em 2021, visa o registro fonográfico da produção musical de professores, músicos e artistas envolvidos com o Instituto Anelo. O segundo tem a proposta de promover, ao longo do ano de 2022, apresentações de grupos musicais ligados ao Anelo em escolas públicas do distrito do Campo Grande.

Saiba mais em www.anelo.org.br.

Sobre o Instituto CPFL

O Instituto CPFL (ICPFL) é a plataforma de investimento social privado do grupo CPFL Energia. Com 19 anos de trajetória e sede em Campinas, é o responsável pela integração das iniciativas sociais da companhia. Através de programas culturais, esportivos e educacionais, o Instituto atua em cinco frentes: o CPFL Jovem Geração, que apoia iniciativas para o futuro das novas gerações; o CPFL nos Hospitais, que apoia projetos de humanização e melhorias em hospitais públicos; o CPFL Intercâmbio Brasil-China, que constrói cooperações, diálogos e mediações entre as culturas chinesa e brasileira; o Circuito CPFL, que promove atividades itinerantes de corrida, caminhada e sessões de cinema movidas a energia solar; e o Café Filosófico CPFL, broadcast de reflexões do Instituto CPFL que conta com transmissões online e programas de televisão. O Instituto também realiza outras atividades, como exposições de artes, concertos de música e sessões de cinema. Saiba mais em www.institutocpfl.org.br.

Programa

Enquanto Houver Sol (Sergio Affonso)

Girassol (Cidade Negra)

Estúpido Cupido (Neil Sedaka / Greenfield – Versão do Fred Jorge)

Turma do professor Levi Macedo:

Júlia Nascimento Cordeiro (Bateria)

Gaëlle Jn Baptiste (Contrabaixo e Voz)

Murilo Dos Santos Cela (Piano)

Samantha das Graças Arruda Nunes (violão)

Nicoly Alessandra Rosa da Silva (Voz e Synt)

Rafael Oliveira Cordeiro (Guitarra)

Watermelon Man (Herbie Hancock)

Cantaloupe Island (Herbie Hancock)Turma da professora Jéssica Rodrigues

Kevin Brian Gomes Toledo (Bateria)

Peterson Botêlho de Magalãaes (Baixo)

Josué Luciano Smith (Trombone)

Airton Francisco (Vibrafone)

César Aparecido Camargo ( Baixo)

Chovendo na roseira (Tom Jobim)

Final Feliz (Jorge Vercilo)

Vago por Você (Ana Luiza)

Turma do professor Prince Pereira

Ana Luiza de Souza Mota (Voz e Violão)

Kauã Jhônatas Santa Rosa Pereira (Bateria e Percussão)

João Pedro de Souza (Bateria e Percussão)

Bruno Marques de Carvalho (Baixo)

Boris Wilson Quaresma Mendes (Piano)

Dona de Mim (Iza)

A Tua Voz (Glória Groove)

Turma do professor Henrique Simas

Maria Eduarda Santos Nascimento (Voz)

Washington Eduardo Z Nerva (Baixo)

Eduarda Gonçalves da Silva dos Santos (Piano)

Kaique Xavier de Camargo (Baixo)

Eduardo henrique de Oliveira Francisco (Guitarra)

Davi Samuel de Oliveira Francisco (Bateria)

Thinking out loud ( Ed Sheeran)

Killing me sofly ( Fugees )

Just the two of us ( Bill Withers e Groover Washington Jr)

Turma do professor Deivyson Fernandez

Marah Kallyne Gomes da Conceição (Bateria)

Nicoly Alessandra Rosa da Silva (Voz e Piano)

Anderson Rafael Nardi.

Coração Teimoso (Luccas Soares)

Sophia Ferreira Rosa (voz)

Jorge Reis (voz)

Nicolas Vinicius Rosa da Silva (flauta transversal)

Lucas Dantas Avelar (sanfona)

Júlia Nascimento Cordeiro (zabumba)

Kevin Brian (bateria)

Kauã Jhonatas Santa Rosa Pereira (triângulo).

Serviço:

Série Contemporânea – Intercâmbio Cultural Instituto Anelo

Quando: 8/12/2022

Horário: 19h

Onde: Sala Umuarama do Instituto CPFL

Rua Jorge Figueiredo Corrêa, 1632, Chácara Primavera, em Campinas/SP

Participação: gratuita, com retirada de ingresso no local a partir das 18h

Curadoria: Luccas Soares

Produção: Grupo Sintonize