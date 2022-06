Instituto Porto e Descomplica lançam curso preparatório gratuito para o Enem

São 250 vagas destinadas a alunos do Ensino Médio de escolas públicas de todo Brasil, com inscrições até 10 de julho

Com a missão de propiciar o desenvolvimento sustentável por meio da educação e de estratégias sociais, o Instituto Porto, em parceria com a Descomplica – maior edtech da América Latina -, lança um curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A iniciativa é gratuita e destinada para alunos do terceiro ano do Ensino Médio de escolas públicas: ao todo, são 250 vagas disponíveis e as aulas serão gravadas e ao vivo, por meio da plataforma da startup de educação. As inscrições estão abertas e estudantes de todo o Brasil podem se inscrever até o dia 10 de julho pelo site https://institutoportoseguro.com.br/

Os temas abordados durante o curso serão: ciências da natureza, ciências humanas, linguagens, matemática e redação. E, para complementar o conteúdo da Descomplica, o Instituto Porto incluirá conteúdos ao vivo sobre caminhos e possibilidades para ingressar na universidade (Enem, Sisu, FIES e Prouni), orientação de vida e carreira e palestra sobre as profissões. A organização também disponibilizará equipamentos e salas de aula para a realização dos estudos caso o aluno não tenha acesso à internet ou equipamentos em sua residência.

“A ação tem o objetivo de contribuir para a inserção dos alunos de escola pública no vestibular. Para isso, oferecemos um complemento relacionado aos temas abordados, visando o aumento da pontuação na prova do Enem. Os participantes poderão aprender de forma simples e divertida com professores conectados com o mercado”, afirma a gerente de Sustentabilidade da Porto, Mirian Mesquita.

De acordo com Bety Tichauer, Diretora de Expansão da Descomplica, educação é um meio para transformar a realidade a qual pertencemos e, projetos como esse entre duas empresas que têm o poder de transformação é muito importante para a sociedade como um todo. “Temos a missão de apoiar as marcas que querem fazer a diferença por meio da nossa expertise em educação, colocar à disposição das empresas esses ativos educacionais é parte da nossa missão como Descomplica Empresas”, afirma Bety.

O curso será realizado de maneira online pela plataforma da Descomplica e poderá ser acessado em qualquer horário. As aulas extras do Instituto serão programadas para o período noturno e transmitidas pelo Google Meet. As aulas começam no dia 25 de julho de 2022 e terão duração de seis meses, mas os conteúdos ficam disponíveis por um ano.

Segundo Daniel Pedrino, Presidente da Descomplica Faculdade Digital, o objetivo da Descomplica sempre foi levar educação de qualidade e acessível de forma divertida, conectando o maior número de pessoas possível. Para ele, a parceria com o Instituto Porto vem para reforçar o lema de que aprender é para todos. “Queremos levar nosso método de ensino Hiperlink a um número de estudantes cada vez maior”, explica.

Mirian Mesquita complementa: “Temos orgulho em desenvolver mais esse projeto com um parceiro bem reconhecido no mercado como a Descomplica. O projeto é um reforço da preocupação que o Instituto tem com a educação e inserção dos jovens na universidade e fazemos isso ampliando as oportunidades de educação para estudantes do Brasil todo”, diz a gerente de Sustentabilidade da Porto. “Por meio dessa iniciativa, os alunos recebem atendimento personalizado e podem aproveitar nossos recursos para interagir entre eles, além de ter acesso a um conteúdo de qualidade de maneira 100% online e gratuita, acessando ferramentas para acelerar seu aprendizado e desenvolver competências valiosas para o mercado”, finaliza.