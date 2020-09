Interior e litoral têm regressão no número de casos, internações e óbitos pelo coronavírus, anuncia o Desenvolvimento Regional

Na 116ª coletiva de imprensa desde o início da pandemia e na 14ª semana do Plano SP, o Governo do Estado anunciou a superação do pior momento da doença em SP.

O estado teve redução de 5% nos casos de Covid-19, de 10% nas internações, e de 11 % nos óbitos, em relação à semana anterior. O interior e o litoral também tiveram regressão no número de casos de coronavírus em 6%, de internações em 6% e de óbitos em 18%.

Os números indicam nova redução na média de casos e óbitos. Internações pelo coronavírus caem pela quarta semana consecutiva, fato inédito desde 26 de fevereiro, quando o primeiro infectado testou positivo no estado.

Pela primeira vez desde o início da pandemia, nenhuma região do estado é rebaixada de fase segundo o nosso Plano SP. “SP prossegue com 88% de sua população em áreas da fase amarela” disse o Governador João Doria.

“Todos os principais índices de capacidade do sistema de saúde e propagação da doença seguem melhorando no estado”, completou o secretário Marco Vinholi.

“É o menor índice de ocupação de UTIs desde o início do Plano SP, com 54%”, informou o secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn.

“São ótimos indicadores, que trazem otimismo, mas o cuidado e a precaução devem continuar”, ponderou o secretário Vinholi.

O Governador Doria anunciou durante a coletiva de imprensa que o Estado de São Paulo passa a exportar, por intermédio do Instituto Butantan, pela primeira vez em sua história, 550 mil doses da vacina contra gripe para países asiáticos.

O Instituto recebeu encomenda da Organização Mundial de Saúde (OMS) para destinar 300 mil doses da vacina contra gripe para a Mongólia e 250 mil doses para as Filipinas.

“Dentre os cinco indicadores do Plano SP, dois são os que têm maiores pesos e são correlatos, um deles é a ocupação de leitos de UTI e o outro é a taxa de internações, por isso diante das notícias positivas dadas aqui hoje, gostaria de fazer dois destaques.

Primeiro, chegamos a melhor taxa de ocupação de UTIs, hoje com 54,3% , ante 66% no mês de junho, mostrando com clareza a melhora destes índices”, comentou o Secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi.

“Dentre as 22 regiões que são delimitadas pelo Plano SP, 11 destas têm uma taxa inferior a 40 internações por cem mil habitantes, índice este que mede a intensidade da pandemia naquele território”, concluiu Vinholi.