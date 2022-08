“Interlagos na faixa”: São Paulo tem festival de velocidade gratuito no circuito da F-1

Público verá 19 largadas de oito categorias, incluindo a moderna Fórmula 4 criada pela FIA e a Turismo Nacional, que tem os carros mais vendidos do Brasil

Os fãs de velocidade que sonham em conhecer o icônico Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, mas gastando pouco, terão uma ótima oportunidade no próximo final de semana (06 e 07/08), quando oito categorias estarão disputando provas na principal pista do país, em um verdadeiro festival de automobilismo. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na portaria do autódromo.

Serão disputadas ao todo 19 largadas das seguintes categorias: a nova Fórmula 4 Brasil, projeto da FIA (entidade que administra a Fórmula 1); Mercedes Benz Challenge CLA 45 AMG e C300, e as baterias da Turismo Nacional (que reúne os carros mais vendidos do Brasil): Super, Elite, TN-A, TN-B e a PRO, novidade nacional com recursos técnicos como motores mais potentes e câmbio de competição acionado no volante por borboletas.

O evento contará com a participação de 130 pilotos que conduzirão um total de 120 carros, disputando dezenas de troféus colocados em jogo nas 19 largadas. Confira a extensa programação em Interlagos:

Sexta-feira, 5 de agosto

07h45 – BRB Fórmula 4 Brasil – 1º Treino Livre

08h30 – Turismo Nacional PRO – 1º Treino Livre

09h05 – Turismo Nacional – Super e Elite – 1º Treino Livre

09h40 – Turismo Nacional – Classes A e B – 1º Treino Livre

10h20 – BRB Fórmula 4 Brasil – 2º Treino Livre

11h05 – Turismo Nacional PRO – 2º Treino Livre

11h40 – Turismo Nacional – Super e Elite – 2º Treino Livre

12h15 – Turismo Nacional – Classes A e B – 2º Treino Livre

12h55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

13h40 – Turismo Nacional PRO – 3º Treino Livre

14h15 – Turismo Nacional – Super e Elite – 3º Treino Livre

14h50 – Turismo Nacional – Classes A e B – 3º Treino Livre

15h25 – Turismo Nacional – Classes Super, Elite, A e B – 4º Treino Livre

16h00 – Turismo Nacional PRO – 4º Treino Livre

16h40 – Mercedes-Benz Challenge – CLA 45 AMG e C300 – 1º Treino Livre

Sábado, 6 de agosto

07h45 – Turismo Nacional – Super e Elite – Classificação

08h05 – Turismo Nacional – Classes A e B – Classificação

08h25 – Turismo Nacional PRO – Classificação

09h05 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

09h45 – Mercedes-Benz Challenge – CLA 45 AMG – 2º Treino Livre

10h20 – Mercedes-Benz Challenge – C300 – 2º Treino Livre

11h05 – Turismo Nacional PRO – Corridas 1 e 2 (40 minutos + 1 volta)

12h10 – Mercedes-Benz Challenge – CLA 45 AMG – 3º Treino Livre

12h45 – Mercedes-Benz Challenge – C300 – 3º Treino Livre

13h30 – Turismo Nacional – Classes A e B – Corrida 1 (20 minutos)

14h20 – Turismo Nacional – Super e Elite – Corrida 1 (20 minutos)

15h00 – Mercedes-Benz Challenge – CLA 45 AMG – Classificação

15h15 – Mercedes-Benz Challenge – C300 – Classificação

15h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

16h35 – Turismo Nacional PRO – Corridas 3 e 4 (40 minutos + 1 volta)

Domingo, 7 de agosto

08h05 – Turismo Nacional – Classes A e B – Corrida 2 (20 minutos)

09h00 – Mercedes-Benz Challenge – CLA 45 AMG e C300 – Corrida 1 (12 voltas ou 30 minutos)

09h55 – Turismo Nacional – Super e Elite – Corrida 2 (20 minutos)

10h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

12h00 – Mercedes-Benz Challenge – CLA 45 AMG e C300 – Corrida 2 (12 voltas ou 30 minutos)

12h55 – Turismo Nacional PRO – Corrida 5 (20 minutos + 1 volta)

13h45 – Turismo Nacional – Classes A e B – Corrida 3 (20 minutos)

14h30 – Turismo Nacional – Super e Elite – Corrida 3 (20 minutos)

15h20 – Turismo Nacional PRO – Corrida 6 (20 minutos + 1 volta)

16h10 – Turismo Nacional – Classes A e B – Corrida 4 (20 minutos)

16h50 – Turismo Nacional – Super e Elite – Corrida 4 (20 minutos)