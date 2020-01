Intérprete de tema do filme Frozen vence o “Festival de Videokê Canta aí” em Jaguariúna



O “Festival de Videokê Canta aí”, promovido pela Prefeitura de Jaguariúna por meio da Secretaria de Turismo e Cultura (SETUC) foi realizado no último domingo, 19 de janeiro, com a participação de nove candidatos, dos quais quatro fizeram a inscrição para concorrer e cinco optaram por se apresentar, porém, apenas cantando, sem concorrer.

Conforme a SETUC, o objetivo do festival é incentivar pessoas comuns, mesmo que não tenham pretensões de se tornarem artistas, a soltarem a voz e expressar sua arte, apresentando em público um talento muitas vezes desconhecido para serem inseridas no contexto da arte.

Dos inscritos, todos eram de Jaguariúna e a grande vencedora foi Beatrice Camila Cézar, que interpretou “Livre Estou” (Let it Go), música tema do filme Frozen, somando 73,3 pontos. A apresentação foi na categoria Kids e Teens e a garotinha ficou com o prêmio de R$ 500,00. As apresentações musicais em videokê aconteceram no Teatro Municipal Dona Zenaide, nas categorias nacional, internacional e sucessos atuais.

A proposta do evento é revelar novos talentos, estimular a capacidade de os candidatos atuarem em público e ainda promover um espetáculo musical com participação de pessoas comuns, que gostem de soltar a voz. A participação dos inscritos e do público foram gratuitas. O corpo de jurados levou em conta a afinação, ritmo, criatividade, figurino, interpretação e a torcida para os candidatos.

Reportagem: Aluízio Santana

Fotos: Ivair Oliveira/PMJ