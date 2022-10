Intimidade Segura: Holambra entrega kits higiênicos para estudantes da rede municipal



A Prefeitura de Holambra entregou na última semana cerca de 400 kits

higiênicos para alunas acima de 11 anos em cinco escolas da rede

municipal. Eles são compostos por pacotes de absorventes descartáveis

e de lenços umedecidos, além de bolsinha para guardar os itens, e

serão entregues mensalmente às estudantes. A distribuição faz parte

do programa Intimidade Segura, criado pelo município.

Após a entrega, acompanhada na escola municipal Parque dos Ipês pelo

prefeito Fernando Capato, as meninas participaram de uma roda de

conversa com profissionais de saúde e puderam tirar dúvidas sobre

menstruação e cuidados com o corpo.

A iniciativa tem como finalidades a promoção da dignidade, a

conscientização sobre o bem-estar feminino e o combate à evasão

escolar. “Trata-se de uma iniciativa muito importante que irá

contribuir com a formação integral das meninas, abordando temas

fundamentais e garantindo que elas não deixem de frequentar as aulas

durante o período menstrual”, avaliou o prefeito. “A gente fica

muito feliz em trazer um programa como esse aqui para Holambra”.

“Eu gostei bastante porque tiraram várias dúvidas. Normalmente a

gente fica com vergonha de falar com os pais, com pessoas mais

próximas. E a gente conversou com uma profissional do assunto”, disse

a estudante Dominick Chaves, estudante do 8º ano.