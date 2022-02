IPTU 2022 chega na casa do contribuinte com reajuste de 10,78%

Cota única e primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano vencem no próximo dia 30 de março; pagamento à vista dá desconto de 10%

Ocontribuinte de Paulínia já está recebendo em sua casa o carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2022 com reajuste de 10,78%. A Prefeitura informou que a entrega começou a ser feita no começo deste mês pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

A cota única e a primeira parcela do IPTU 2022 de Paulínia vencem no próximo dia 30 de março. Quem resolver pagar o tributo à vista, de acordo com a Administração municipal, terá desconto de 10% sobre o valor devido.

Já o contribuinte que preferir parcelar o imposto poderá pagar o IPTU 2022 em até 10 vezes. “Desde que a parcela mínima não seja inferior a R$ 42,46”, destacou a Prefeitura de Paulínia.

O reajuste de 10,78% sobre o valor do IPTU cobrado em 2021 se refere à inflação acumulada nos últimos 12 meses, no período entre outubro de 2020 e setembro de 2021, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Prefeitura não informou a quantidade de carnês que emitiu neste ano nem o valor que pretende arrecadar com o IPTU 2022. “A segunda via do tributo poderá ser obtida pelo site www.paulinia.sp.gov.br ou pelo canal ‘cidadaopaulinia’ no Telegram”, avisou.