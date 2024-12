IPVA São Paulo: confira o calendário e os valores para 2025

Zul+, app da Estapar, apresenta dicas de como consultar e pagar o tributo em até 12 vezes.

O calendário de pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2025 de São Paulo foi divulgado pelo governo estadual. Para o próximo ano, o tributo pode ser pago em cota única, com desconto de 3% (detalhes na tabela).

Ainda haverá a possibilidade de parcelar o imposto em até 5 vezes, a partir de janeiro até o mês de maio. A data de vencimento das parcelas irá depender do final da placa de cada veículo, conforme abaixo:

Fonte: Governo do Estado de São Paulo

Para não pesar no bolso!

Para o imposto não pesar no bolso, uma dica valiosa a quem deseja começar o ano com menos preocupações e, principalmente, com as contas em dia, é fazer o pagamento pelo Zul+, o novo app da Estapar, criado para facilitar a vida de quem dirige. Com ele, é possível pagar pelo aplicativo ou pela internet informando apenas a placa. O serviço está disponível para carros e motos.

No caso do aplicativo, os motoristas recebem lembretes por notificação no celular e por e-mail quando o pagamento estiver disponível e quando chegar a data de vencimento da cota única ou de cada parcela.

O total a ser pago depende do modelo do carro, moto ou caminhão. O imposto é calculado a partir de uma alíquota definida em cada estado sobre o valor de mercado do automóvel, de acordo com a tabela FIPE. Em São Paulo, a alíquota definida foi de 4% para carros de passeio e utilitários; 2% para motos, caminhonetes cabine simples, ônibus e maquinário pesado; 1,5% para caminhões; e 1% para carros de locadoras registrados em SP. Carros com 20 anos ou mais de fabricação estão isentos do IPVA 2025 em SP

Conforme essa regra, um automóvel de passeio que custa R$ 50 mil terá o valor do IPVA de R$ 2 mil. Para fazer o cálculo, basta o motorista, sabendo o preço do veículo, multiplicar esse número por 0,04.

Atraso no pagamento

O atraso no pagamento do IPVA não é uma infração de trânsito, mas implica no acréscimo de juros ao valor do imposto. Além disso, quem não quitar o IPVA também não conseguirá fazer o licenciamento do veículo, outra taxa que pode ser paga agora, porém, com vencimento em outro momento do ano. De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), conduzir um veículo que não está registrado e devidamente licenciado é uma infração gravíssima. A multa neste caso é de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH.

Sem o licenciamento em dia, o veículo também não pode ser transferido e ainda pode ser retido em uma blitz policial, caso represente um risco à segurança. Por último, o nome do proprietário pode ser incluído na dívida ativa e também na lista de devedores do SPC, Serasa e SCPC.

Dicas para pagar o IPVA

“Todos os nossos esforços estão voltados para oferecer soluções que facilitem a vida dos motoristas. Assim, para quem não quiser comprometer a renda ou não puder quitar o IPVA, o licenciamento e as multas, oferecemos a possibilidade de pagamento desses débitos no cartão de crédito em até 12 vezes. Mas o Zul+ traz muito mais do que esses pagamentos, ele conta com diversas funcionalidades para facilitar o dia a dia do motorista, como CRLV digital, tag de pedágio sem mensalidade, reserva de vagas em arenas e aeroportos e pagamento de tíquetes de estacionamento, seguro auto, consórcio, e localização de postos de combustível e pontos de recarga para veículos elétricos, entre outras”, afirma André Brunetta, Diretor de Digital e Inovação da Estapar.

O IPVA só é quitado ao final da última cota para quem opta pelo parcelamento com o governo. Já com Zul+, o motorista pode parcelar em até 12 vezes e a empresa quita o tributo integralmente junto à Secretaria da Fazenda, regularizando o IPVA em até cinco dias úteis. Pelo aplicativo também é possível quitar o imposto com Pix, cartão de crédito ou débito e pelo Google Pay e Apple Pay.

“Consideramos muito importante a inovação em todos os serviços e funcionalidades oferecidos pelo Zul+. Nosso objetivo é contribuir o máximo possível para a mobilidade urbana e fluidez da cidade. A possibilidade de quitar ou parcelar o IPVA e débitos é mais uma solução oferecida a quem dirige que garante praticidade e agilidade no dia a dia dos cidadãos”, conclui o executivo.

