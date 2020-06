Isenção de tarifa de conta de energia é prorrogada para beneficiários de programas sociais

O gerente da CPFL, Paulo Gracias, esteve em Jaguariúna no último dia 10 para uma reunião com Edson Cardoso de Sá, diretor do Procon da cidade. Na reunião foi informada a prorrogação da aplicação de desconto de 100% nas contas de energia de clientes cadastrados na tarifa social. A isenção da taxa foi oficializada pelo governo federal em abril, como medida provisória por causa da pandemia do coronavírus. A medida, agora, vai até o dia 30 de junho.

Os clientes que se enquadram na isenção da tarifa são os beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família e BPC ou clientes que utilizam aparelho de oxigênio e que tenham renda per capita de até meio salário mínimo. Para ser isento da tarifa, o consumo mensal do cliente deve ser de até 220kWh. O consumo excedente é cobrado normalmente, assim como taxas e impostos.

Além da suspensão da tarifa aos beneficiários de programas sociais, a CPFL também suspendeu, desde março, o corte da energia em caso de não pagamento da tarifa mensal. A suspensão do corte vai até 22 de junho. As contas em atraso poderão ser pagas parceladas em 12 vezes no cartão ou no boleto pelo site da companhia.