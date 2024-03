Itapira e municípios da região assinam acordo para gestão regional da saúde

O prefeito Toninho Bellini, o secretário municipal de Saúde Vladen Vieira e a diretora administrativa do Hospital Municipal Maria Sueli Rocha Longhi participaram nesta terça-feira, 5, no Campus II da UniFAJ de Jaguariúna, da 2ª Oficina de Regionalização da Saúde.

O encontro, que contou com a presença da secretária-executiva da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Priscilla Reinisch Perdicaris, reuniu representantes dos 62 municípios que compõem os departamentos regionais de saúde (DRS) de Campinas e São João da Boa Vista e teve como ponto alto a assinatura do termo de acordo e compromisso em gestão regional de saúde com o Governo do Estado. Na prática, o acordo tem como objetivo melhorar a oferta de vagas no sistema de regulação estadual e também priorizar locais mais próximos da residência do paciente.

“O Estado se compromete em alocar recursos e o município se compromete a colocar suas vagas na regulação estadual e em melhor atender a população. Quanto mais cedo é feito o diagnóstico do paciente, mais rapidamente ele entra na nossa rede para receber um tratamento adequado”, disse a secretária-executiva estadual de Saúde, Priscilla Perdicaris.

Para a viabilização desse acordo, o Governo do Estado de São Paulo anunciou a destinação de R$ 580 milhões anuais, tomando como base a Tabela SUS Paulista e o IGM SUS Paulista, para que os municípios que são referências em diversos tipos de demandas em assistência à saúde possam absorver a demanda.

“É um acordo importante e que trará impactos muito positivos para os pacientes que demandam de atendimento especializado. Hoje nosso sistema de regulação abrange todo o Estado e, em alguns casos, vaga ofertada é em cidades distantes, o que dificulta a vida do paciente. Essa regionalização tem como principal objetivo mudar esse cenário e viabilizar sempre a vaga mais próxima da residência do paciente”, explicou o prefeito Toninho Bellini.

Segundo o Governo do Estado de São Paulo, além de garantir a melhoria da qualidade do serviço, a implementação de um sistema de regulação de vagas por regiões do Estado resultará também em maior transparência nas filas por procedimentos do SUS.