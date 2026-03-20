Itapira é novamente reconhecida no Prêmio Excelência Educacional do Governo do Estado de São Paulo

O município de Itapira foi um dos 411 municípios paulistas premiados pelo Governo do Estado de São Paulo na segunda edição do Prêmio Excelência Educacional, entregue nesta terça-feira, 17, na capital paulista. A cerimônia integra o programa Alfabetiza Juntos SP e reconhece redes municipais que alcançaram as metas de alfabetização estabelecidas pelo Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp).

As unidades contempladas em Itapira foram as EMEBs “Comendador Virgolino de Oliveira” e “Profª Wilma de Toledo Barroz Munhoz”. A EMEB “Comendador Virgolino de Oliveira” já havia sido premiada na edição anterior e o novo reconhecimento reforça a consistência dos resultados da escola. Os prêmios foram entregues pelo governador Tarcísio de Freitas ao prefeito Toninho Bellini e à secretária municipal de Educação, Regina de Santana Lago Gracini.

“Receber este prêmio das mãos do governador Tarcísio de Freitas é um reconhecimento que pertence a toda nossa rede municipal de ensino. Ver, pelos segundo ano, duas escolas premiadas nesta edição mostra que estamos no caminho certo e que nosso compromisso com a aprendizagem dos nossos alunos está gerando resultados concretos”, declarou o prefeito.

Na quarta-feira, 18, a secretária Regina Gracini entregou o troféu para duas escolas premiadas e parabenizou as equipes pelos resultados alcançados. “Este prêmio é fruto de muito trabalho, dedicação e amor das nossas equipes. Parabenizo a todos e também aos alunos pelos excelentes resultados. Seguiremos investindo, apoiando e valorizando quem está na ponta, porque é na sala de aula que a transformação acontece”, afirmou. A EMEB “Comendador Virgolino de Oliveira” foi representada pela Gestora Ivonete Pelizer Pinheiro e pela Coordenadora Escolar Marielza Ap. de Souza Martarelli Francasso. A EMEB “Profª Wilma de Toledo Barros Munhoz” foi representada pela Gestora Carmen Silvia Rotoli e pela Coordenadora Escolar Fernanda Letícia Mariano. A articuladora do Programa Alfabetiza Juntos, Cláudia Fernandes, e a Supervisora do Ensino Fundamental, Jocelene Cestaro Riciluca, também estiveram presentes.

A premiação é calculada com base no Índice de Excelência Educacional (IEE), que considera as médias de proficiência em língua portuguesa e matemática dos alunos do 2º e 5º anos do Ensino Fundamental no Saresp, além das taxas de aprovação, reprovação e evasão escolar. Cada escola possui uma meta individual, e os critérios levam em conta a evolução das notas, a complexidade da unidade, o número de alunos, a vulnerabilidade social e a adoção do modelo de tempo integral.

Nesta edição, 1.111 escolas municipais de todo o estado foram premiadas. As unidades que atingiram as metas recebem R$ 100 por aluno matriculado, valores que devem ser aplicados em ações voltadas à melhoria da educação.

O Prêmio Excelência Educacional faz parte do Alfabetiza Juntos SP, programa de colaboração entre o Estado e os municípios para garantir avanços na alfabetização. Entre as iniciativas do programa estão materiais de apoio ao Currículo Paulista, a plataforma de leitura Elefante Letrado e formação de professores. A plataforma de matemática Matific está disponível para 275 cidades e será expandida gradualmente para os demais municípios do estado.